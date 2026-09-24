Aumentan a 350 hectáreas arrasadas en el incendio de Calvos de Randín, con Situación 2 activada

Varios bomberos trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 en el incendio de Calvos de Randín (Ourense) como "medida preventiva" - Adrián Irago - Europa Press

OURENSE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio sin control de Calvos de Randín (Ourense), iniciado en la parroquia de Randín, asciende ya a 350 hectáreas arrasadas, según la última actualización provisional de la Xunta cerca de las 22,30 horas de este jueves.

La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 como "medida preventiva" por la proximidad del fuego al núcleo de As Meaus, en el municipio limítrofe de Baltar.

Según informa la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició a las 13,36 horas. En las tareas de extinción trabajaron de forma acumulado, entre otros, ocho helicópteros y nueve aviones.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado cinco aviones y dos brigadas al fuego de Calvos de Randín. Destaca que está trabajando de forma coordinada con los servicios autonómicos.