(AV) Rajoy a Cataluña: "En España es posible crear puntos de encuentro y, desde luego, por mí no va a faltar"

Actualizado 22/09/2012 16:01:52 CET

OURENSE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tendido la mano al presidente de la Generalitat, Artur Mas a "dialogar, hablar y escuchar" respecto a las reivindicaciones del Gobierno catalán. "Creo que en España es posible crear puntos de encuentro y, desde luego, por mí no va a faltar, yo no voy a ser el responsable de que eso no ocurra si es que eso al final no ocurre", ha emplazado.

En un acto de precampaña de los populares de Ourense --a la misma hora en que el presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo participaba en un mitin en A Coruña--, Rajoy ha asegurado respecto a la situación de Cataluña que "no consiste en que las cosas son blancas o negras, porque hay otros tonos en la vida como todo el mundo sabe, y hay otros intereses y otros sentimientos".

El día después de que el Gobierno anunciase la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autónomica, y con las reivindicaciones soberanistas de Cataluña como telón de fondo, Mariano Rajoy ha invitado al diálogo tras remarcar que "las comunidades son muy importantes", ya que suponen el 36 o 37 por ciento de gasto estatal. Con todo, ha dejado claro que el PP "defiende la Constitución española y la cohesión territorial y social".

"Quien quiera hablar conmigo, yo estoy a su disposición", ha zanjado, para agregar que "las soluciones a los problemas no se arreglan creando otros problemas, y no se sale de una crisis creando otra crisis".