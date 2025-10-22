Una avería deja a unas 3.000 personas de Fragoselo y Coruxo (Vigo) sin luz

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Unas 3.000 personas se han visto afectadas este miércoles por una avería que las ha dejado sin luz en las parroquias de Fragoselo y Coruxo, en Vigo.
Según ha informado Naturgy, a las 9.30 horas tienen constancia de una avería en la línea de media tensión que afectaba a unos 3.000 clientes.
Las zonas más afectadas han sido las parroquias de Fragoselo y Coruxo de Vigo.
Informan que los equipos de la distribuidora ya trabajan para recuperar el servicio cuanto antes.