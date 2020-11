Las ayudas del gobierno de Santiago para los sectores más castigados por la covid se convocarán en diciembre

Sánchez Bugallo ratifica la inclusión de la EDAR en el Plan Europeo de Reconstrucción

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, ha informado este viernes de que espera convocar "a principios de diciembre" las ayudas directas destinadas a los sectores más afectados por las restricciones anticovid, con el foco especialmente en la hostelería.

En rueda de prensa, Sánchez Bugallo ha indicado que con la convocatoria para principios del próximo mes de esta partida local aprobada en el pleno del 17 de noviembre, esperan "un proceso más simple" que permita una "resolución rápida de las solicitudes".

Según estaba avanzado, los 3,5 millones de euros presupuestados en la partida, está previsto que 1,6 millones se destinen a ayudas directas al sector hostelero, que también recibirá 300.000 euros en bonos de consumo.

Por otra parte, el sector comercial se llevará 900.000 euros y el cultural obtendrá 600.000 euros, aunque según ha informado el gobierno local, estas cifras "se podrían incrementar" cuando el ayuntamiento de Santiago disponga de las partidas que reserva la Diputación de A Coruña para apoyar a estos sectores afectados por la pandemia.

PISOS TURÍSTICOS

En la rueda de prensa de este viernes, el regidor también ha informado de la aprobación, en ese mismo pleno, de la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en relación a los pisos turísticos, con el que se pretende establecer normas que frenen el aumento de viviendas destinadas al turismo.

El alcalde ha calificado de "imprescindible" esta limitación para "mantener el modelo de ciudad destinado a los residentes, y no a los turistas".

Aunque ha subrayado que la capital gallega acogerá siempre de muy buen grado a todos los turistas que la visiten, ha declarado que la ciudad le pertenece a los vecinos y que, además, los turistas prefieren "una ciudad viva, no una ciudad pantalla".

PRESUPUESTADA LA NUEVA DEPURADORA

En otro orden de cosas, Sánchez Bugallo ha incidido en la importancia de que la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) se haya incluido, tanto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como en el Plan Europeo de Reconstrucción. "Es una oportunidad que no dejaremos pasar porque, tal vez, sea la última", ha manifestado el alcalde, refiriéndose a los fondos FEDER de 2007 y 2014 que, finalmente, no se utilizaron para la depuradora.

El regidor no ha querido concretar cantidades y ha informado de que la propuesta recibida está todavía en estudio. Ha subrayado además que la infraestructura necesitará "unos 60 millones de euros" para su construcción, una financiación que el ayuntamiento no se puede permitir. "El límite de endeudamiento previsto para el año que viene es del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que se traduce en unos dos millones de euros. No podemos soportar una obra como la de la EDAR", ha declarado Bugallo.

Respecto a los PGE, y en respuesta a las críticas vertidas por la oposición en cuanto a la cuantía, Sánchez Bugallo ha destacado: "No es tan importante la cantidad, como los conceptos. Y en este presupuesto están incluidos, además de la EDAR, la estación de tren de alta velocidad, el Orbital y el Orbitaliño".

Por otro lado, el alcalde se ha referido también a la situación de impago a la que se enfrentan algunos trabajadores de la escuela municipal de música, un problema que espera se resuelva, "hoy o el lunes que viene".