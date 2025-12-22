El Ayuntamiento de Chantada (Lugo) da por controlado el vertido de gasóleo al río Asma

LUGO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Chantada (Lugo) ha dado por controlado en la mañana de este lunes el vertido de gasóleo que llegó al río Asma durante el fin de semana, aunque todavía se desconoce la procedencia del mismo.

Así lo ha anunciado el alcalde de la villa, Manuel Lorenzo Varela, quien ha explicado que este domingo, en torno a las 22.00 horas, ya estaba prácticamente controlado el vertido y que a primera hora de este lunes ya no quedaban restos del mismo.

Aunque se desconoce el origen del vertido, se estima que se produjo en un tanque en el centro de Chantada, en un lugar próximo a un riachuelo que atraviesa el centro de la villa entre la calle Juan XXIII y la plaza de Santa Ana, y que se trata de un "aliviadero de aguas pluviales".

Distintos efectivos de la Policía Local y el Seprona trabajaron durante el fin de semana para localizar el origen del vertido y el alcalde ha insistido en que "este no afectó ni a la flora ni a la fauna del río".

Asimismo, ha añadido que personal de la Confederación Hidrográfica Miñi-Sil continuará sus análisis durante estos días y remitirá sus conclusiones al Ayuntamiento.