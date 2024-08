El Ayuntamiento de A Coruña decreta la emergencia sanitaria "total" por el conflicto de basura

A CORUÑA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Coruña ha declarado la emergencia sanitaria "total" y la ha extendido "a toda la ciudad" por el conflicto en el servicio de recogida de basura "hasta que se normalice por completo".

Así lo ha anunciado la regidora a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras el acto de presentación de la programación de la Romería de Santa Margarita. Hasta el momento, la emergencia estaba centrada en un mapa de puntos sensibles con más acumulación de residuos.

A partir de ahora "ya es total y completa y se extiende a toda la ciudad", ha explicado Inés Rey para añadir que los trabajadores de la empresa Valoriza, encargados del refuerzo del servicio, ampliarán su jornada a las tardes de lunes a domingo.

Por otra parte, cuestionada sobre las tres personas que tuvieron que ser atendidas por insuficiencia respiratoria debido a la inhalación de humo tras la quema de contenedores la pasada madrugada, ha condenado estos "actos vandálicos y de violencia extrema". "Son actos delictivos que no están justificados", ha dicho a la espera de que la investigación abierta esclarezca los hechos.

Además, ha vuelto a exigir a la empresa concesionaria, Prezero, que "siga tomando medidas contundentes y siga sancionando", en alusión tanto a los despidos como a las sanciones. "No se puede permitir la presencia de un sindicato que pretenda controlar la contratación de un servicio público", ha apostillado.

POSTURA DEL COMITÉ

Mientras, el portavoz del comité de empresa del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), Alfonso Seijo, ha atribuido el hecho de que hayan quedado en la ciudad barrios con basura sin recoger a que "no salen servicios, no por la huelga, sino porque no tienen personal".

Esta situación la ha vinculado con el "despido de cinco personas" y el hecho también de que "28 estén cumpliendo sanción" y a que "no se contrate". "Antes no cumplían por falta de personal y ahora cumplen menos", ha indicado en referencia a la concesionaria.

"La empresa se está ahorrando mucho dinero y la alcaldesa, en vez de obligarla a cumplir los servicios mínimos, no hace más que pedir que rueden cabezas", ha criticado.

Con todo, ha apelado a la voluntad de llegar a un acuerdo aunque ha argumentado que con "la actitud de la alcaldesa y la empresa no vamos a llegar a ningún lado". También ha descartado la vinculación del comité y el sindicado con la quema de contenedores.