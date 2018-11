El Ayuntamiento de Pontevedra recurre a los tribunales contra la revisión de la autorización ambiental de Ence

Publicado 06/11/2018 15:31:53 CET

La teniente de alcalde lo ve una "estrategia" del PP para consolidar la planta en Lourizán y cumplir objetivos "pactados" con la empresa

PONTEVEDRA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Pontevedra ha confirmado este martes que presentará un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Xunta de revisar la autorización ambiental integrada a la fábrica de Lourizán.

La nueva autorización ambiental de la fábrica de Ence, que tiene una validez de cuatro años, se adapta a nuevos parámetros de emisiones "más restrictivos" que los fijados en 2014 por la Comisión Europea, según apunta la Consellería de Medio Ambiente.

En este contexto, la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático rechaza las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Pontevedra y distintos colectivos como la Asociación pola defensa da Ría (APDR), la Cofradía de Pescadores de Lourizán y Marea Pontevedra.

La teniente de alcalde, Carme da Silva, ha indicado que este rechazo fundamenta el recurso que presentarán los servicios jurídicos municipales, basándose en que no cumple con las condiciones del Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices de Ordenación do Territorio aprobadas por la Xunta.

También reiterará que la caducidad de la concesión de Costas a la compañía pastera no está resuelta, que la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy no es firme al estar recurrida en los tribunales y que las emisiones ambientales de Ence superan las que permite la legislación.

"ESTRATEGIA" DEL PP

Además, Carme da Silva ha enmarcado la resolución del gobierno gallego en la "estrategia" del Partido Popular para "paso a paso" consolidar a Ence en Pontevedra cumpliendo los "objetivos pactados" con la empresa.

Esta autorización ambiental integrada fija plazos para que la empresa ponga en funcionamiento diversas mejoras técnicas que reduzcan la contaminación. Entre otras, la Xunta exige que, antes de 1 de abril de 2019, las aguas pluviales del complejo sean vertidas tras su tratamiento lejos de la costa a través del emisario submarino de la depuradora de Os Praceres. Y para las aguas residuales antes de 1 de diciembre de 2019.

Igualmente, la autorización establece diversos plazos de revisión periódica de las emisiones contaminantes de la fábrica y obliga a instalar un nuevo punto de control de la contaminación en Campelo (Poio).

EDAR DE PRACERES

Asimismo, la teniente de alcalde, también responsable del área de Disciplina Urbanística, dio cuenta este martes, en la Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, del informe de valoración del anteproyecto de la obra de mejora del proceso de depuración de la EDAR de Os Praceres solicitado por Augas de Galicia.

En este documento se recoge la "incompatibilidad con el planeamento vigente" de las obras exteriores de la estación depuradora incluidas en el proyecto de mejora de esa instalación, según indica.

En concreto, el informe se refiere a la cámara de carga, movimiento del colector de pluviales y la conexión del emisario "porque están en otra zona que está para otros usos, no para la EDAR", señala el informe municipal.

No obstante, el documento dice que sí son legales las obras previstas dentro de la propia estación depuradora y para mejora de la misma.