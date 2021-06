Baltar confirma conversaciones para "dar estabilidad" a Ourense y recalca: "mejor" Jácome de alcalde que la vía del PSOE

Defiende que la modificación de 62 millones por la que el regidor somete su cargo a una cuestión de confianza puede ser "clave" para Ourense

El presidente de la Diputación de Ourense y líder del PP en la provincia, Manuel Baltar, ha defendido este miércoles que los populares tienen "ganas dar estabilidad" a la ciudad, al tiempo que ha admitido "conversaciones" para materializar este objetivo y se ha reafirmado en que Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana --DO--) es "muchísimo mejor" alcalde que "la posibilidad que planteaba el presunto líder del PSOE", en referencia a Rafael Rodríguez Villarino.

En una entrevista concedida a Europa Press, en la misma jornada en la que Jácome ha anunciado que someterá su cargo a una cuestión de confianza al no lograr sacar adelante la modificación presupuestaria de 62 millones de euros con la que pretende realizar diversas inversiones en la ciudad, Baltar ha reducido este paso a un asunto "procedimental" y ha asegurado que la "prioridad" del PP es "dar estabilidad" a la ciudad.

En este sentido, después de que Jácome revelase la existencia de negociaciones para que el PP vuelva al gobierno local, Baltar ha admitido la existencia de "conversaciones" a nivel municipal con el fin de reforzar "la estabilidad" en la ciudad --que dirige por el momento un reducido equipo formado por el regidor y otros dos ediles de DO--. "No son negociaciones, son sensaciones y ganas de dar estabilidad al ayuntamiento", ha aseverado.

Dicho esto, ha precisado que para el PP la "prioridad" es "dar estabilidad" en Ourense y ha concretado las dos vías que contempla: con apoyos puntuales o volviendo a entrar en el gobierno. De hecho, ha recordado que, en su día, con el fin de evitar que se paralizase la ciudad, los populares fueron los únicos que respondieron al llamamiento de Jácome y se integraron temporalmente en la junta de gobierno para paliar los efectos de la baja de Telmo Ucha por covid-19.

En la entrevista, a las puertas del pleno del 14 de junio en el que, si no varían las posturas y Jácome sigue sin poder aprobar su modificación, se abriría un plazo de un mes en el que se podría articular una moción de censura alternativa, Baltar ha ratificado que este extremo, al menos en los términos en los que se ha hablado hasta el momento, no será posible.

"MEJOR JÁCOME DE ALCALDE"

"Dijimos que estábamos dispuestos a hacer una moción de censura, pero con un gobierno en coalición, algo que el PSOE rechazó siempre. (...) Y en un gobierno en coalición no íbamos a admitir a una persona que, a día de hoy, mantiene el recurso contra las ayudas que la Diputación otorgó a los autónomos en Ourense. Esas ayudas están recurridas a día de hoy por ese personaje", ha esgrimido, en referencia a Villarino.

Villarino en su día anunció su disposición a renunciar a ser candidato a la Alcaldía para facilitar la negociación de una hipotética moción de censura contra Jácome, pero entonces el PP le exigió salir del Consistorio con el argumento de que pretendía ser "alcalde en la sombra". Más allá de eso, Baltar ha recalcado que el PSOE no llegó a acceder a un gobierno "en coalición" y ha insistido en sus críticas al socialista.

"Lo dije públicamente y lo mantengo: me parece muchísimo mejor alcalde el actual que el líder socialista en la ciudad y en la provincia. Que cuanto más lo siga siendo (líder socialista), muchísimo mejor, quiero que lo sea eternamente. Pero es muchísimo mejor el alcalde actual que la posibilidad que planteaba el presunto líder del PSOE", ha remarcado.

También ha aludido a la modificación de 62 millones que ahora mismo está en el foco y ante la que el PP se ha abstenido hasta el momento para subrayar que, en el ecuador del mandato local, una medida de este tipo "siempre sería beneficiosa para que la ciudad viese el impacto económico directo". Y en este punto, ha insistido en que el PP "siempre va a ofrecer su mejor versión, que es la de "pactar o colaborar".

De hecho, casi al final de la entrevista se ha confirmado la cuestión de confianza de Jácome y, preguntado al respecto, Baltar se ha reafirmado "en lo dicho anteriormente": la prioridad del PP es "dar estabilidad" por la vía de dar apoyos puntuales o "dar un paso más" y regresar al gobierno.

También ha vuelto defender que es "un tema clave para la ciudad de Ourense poder afrontar esa inversión de más de 60 millones en un plazo de dos años". "Lo que no entiendo es la postura de los grupos que se oponen tajantemente a una cuestión que es positiva", ha recriminado.

RUPTURA "COMPLETAMENTE REPLANTEABLE"

Preguntado acerca de si cree que el PP debería volver a integrarse aunque sea en peores condiciones de lo que estaba inicialmente, por ejemplo respecto a las áreas o los cargos, Baltar ha asegurado que no le corresponde a él decidir este tipo de cuestiones que se hablan "en el ámbito de los grupos municipales", pero le ha restado importancia.

"Es como si me planteasen a mí ahora que alguien de Democracia Ourensana tuviese una vicepresidencia en la Diputación. Ahora ya no podría ser. Los tiempos cambian, como cambian las negociaciones", ha argumentado, en una conversación con Europa Press en la que ha recordado, además, que el PP ya dijo en su día que dejaba el gobierno local de forma "temporal" y ante las supuestas "irregularidades".

"La justicia actuó en relación a esas denuncias (que partieron, ha subrayado, de los propios críticos de DO) y dijo que no había nada, así que la situación es completamente replanteable", ha señalado el dirigente popular, quien ha enfatizado, además, que no solo el PP sino "todos" los partidos "hablaron" con Jácome después de las elecciones municipales de 2019.

Fue con los populares con quien finalmente selló un pacto que, hasta la ruptura, funcionó "relativamente bien", según valora el propio Baltar.

AFEA QUE QUIENES AHORA "RAJAN" DE JÁCOME, "REÍAN" SUS GRACIAS

Sobre si le molesta, dada la "pasión" que, según sus propias palabras, profesa por Ourense, que se identifique al regidor con un "friki", Baltar ha respondido que "no" le satisface y ha insistido en que desearía tener un regidor con la máxima "estabilidad institucional".

Pero se ha reafirmado en que prefiere a Jácome de alcalde que a Villarino y ha dicho que le resulta "muy fácil" hablar con el actual regidor ourensano. De hecho, ha reconocido que lo hace "prácticamente todos los días" por distintas vías.

"Y esos que ahora le llaman friki y rajan contra él, en el pasado, cuando hablaba de mí y me descalificaba, eran los primeros en aparecer a su lado y reírse. Cada uno lleva su penitencia en la medicina que le corresponde", ha concluido, finalmente.