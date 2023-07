Baltar preside su último pleno de la Diputación de Ourense y desea "mucho éxitos" a la nueva corporación

OURENSE, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Pazo Provincial de Ourense ha acogido este miércoles la última sesión plenaria de la Diputación presidida por Manuel Baltar, quien ha estado al frente de la institución durante 11 años, tras asumir el puesto que ocupaba anteriormente su padre, José Manuel Baltar.

En concreto, se ha tratado de un pleno extraordinario para aprobar las actas de las sesiones plenarias anteriores, por lo que con ese único punto en el orden del día no ha durado más de dos minutos.

Todos los diputados presentes en la sala han votado, a mano alzada y por unanimidad, la aprobación de las actas y, tras ello, se ha puesto fin al pleno.

Ha sido entonces cuando Manuel Baltar ha dirigido sus últimas palabras como presidente de la Diputación Provincial ourensana. "Agradezco a todos su participación y colaboración. Les deseo éxitos personales, profesionales y políticos", ha dicho antes de dar por finalizada la sesión.

A continuación el presidente en funciones de la institución hasta el próximo 17 de julio se ha puesto en pie para aplaudir a los suyos, recibiendo el mismo aplauso de vuelta con los diputados en pie a modo de despedida.

Tras una ronda de saludos individuales, los diputados se han colocado en el centro de la sala para la foto que pone fin al mandato de Manuel Baltar y al de algunos de los diputados que no repetirán el próximo curso como Luz do Porto, edil del PP en Allariz; Álvaro Fernández, ex alcalde del Partido Popular en A Rúa; Pablo Pérezm edil del PP en Celanova; y Ana Villarino, la alcaldesa, también del Partido Popular, del ayuntamiento de Oímbra.

Aunque parecía la última foto, no ha sido así porque la instantánea se repitió, con un mayor orden, en las escaleras entre el primer y el segundo piso del Pazo Provincial, edificio que Manuel Baltar preveía a convertir en el Gran Hotel Balneario Auria en el 2026.

Un proyecto que ahora recaerá en las manos de un nuevo presidente provincial, Luis Menor, que el próximo lunes a las 12,00 horas tomará el relevo durante el pleno de formación del gobierno provincial para el mandato 2023-2027.

Contando al presidente, el ente provincial ourensano está compuesto por 25 diputados --12 del PP, 7 del PSOE, 3 del BNG y 3 de Democracia Ourensana-- para este próximo mandato. Todos ellos ratificados en los juzgados esta misma semana.