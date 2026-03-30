Banco de Alimentos recauda más de 66.000 kilos de comida con su Zampakilos Solidario, un 10% más

Imagen de voluntarias en el Zampakilos Solidario. - BANCO DE ALIMENTOS

VIGO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial Banco de Alimentos recaudó más de 66.000 kilos de comida con su Zampakilso Solidario, llevado a cabo los pasados 13 y 14 de marzo, lo que supone un 10% más que en la edición de 2025.

En un comunicado, la organización ha agradecido "enormemente" la "generosidad y empatía" de la ciudadanía, que ha donado más de 66.000 kilos de comida en esta iniciativa, que organiza Banco de Alimentos junto con la compañía gallega de distribución Vegalsa-Eroski.

Al respecto, el presidente de Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría, ha puesto el foco en este incremento de la recaudación, pese al "contexto económico actual con el alza de precios de algunos productos básicos".

Él también ha querido agradecer la labor de los más de 800 voluntarios que han estado presentes en los supermercados. "Agradecemos a toda nuestra marea azul por regalar su tiempo en favor de las más de 22.000 personas vulnerables a las que atendemos", ha añadido.