Al banquillo una acusada de un delito de blanqueo de capitales que se hizo con más de 89.000 euros

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense juzgará este miércoles, 29 de abril, a una acusada de un delito de blanqueo de capitales, al hacerse con 89.553,30 de forma ilícita. Fiscalía pide para ella dos años de cárcel y una multa de 100.000 euros.

Según recoge el escrito fiscal, en una fecha indeterminada la acusada cedió su número de cuenta a terceras personas con la idea de percibir transferencias bancarias.

Estas, utilizando una técnica informática, accedieron al correo electrónico del perjudicado, modificando un correo anteriormente enviado por la empresa Cofano y sustituyendo el número de cuenta que aparecía indicado por el de la acusada.

En este contexto, el día 9 de enero de 2023 el perjudicado, con la finalidad de saldar una deuda que mantenía con dicha empresa, efectuó una transferencia bancaria a la cuenta de la que era titular la acusada -- que figuraba en el correo modificado --, por un importe de 89.553,30 euros.

Una vez con el dinero, la acusada supuestamente realizó dos transferencias los días 11 y 12 de enero de 2023 desde la cuenta beneficiaria a otra de la que era titular por un importe total de 18.000 euros. Además, realizó varias retiradas de efectivo en cajeros automáticos.

Por todo ello, Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y pide para ella dos años de cárcel y una multa de 100.000 euros. Asimismo, deberá indemnizar al perjudicado en la cantidad de 89.553,30 euros.