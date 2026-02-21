La A-6 en Baralla registra dos accidentes con varios heridos que obligan a cortar la vía durante la noche

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La A-6, a su paso por el municipio lucense de Baralla, registró la pasada noche dos accidentes con varios heridos en un corto período de tiempo, que obligaron a cortar la vía durante la noche.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, el primer aviso llegó a las 20.45 horas, por un vehículo que colisionó con el lateral de la vía en el kilómetro 461 de la A-6.

Alrededor de cinco minutos más tarde se registró un segundo accidente en el mismo punto, entre un vehículo articulado y un turismo. En él, según amplía la Guardia Civil, se registraron varios heridos, entre ellos el conductor del camión, aunque "no se teme por su vida".

Hasta allí se desplazaron las Urxencias Sanitarias, los Bomberos de Sarria y la Guardia Civil. La vía fue cortada en ambas direcciones -- A Coruña y Madrid -- desde las 21.00 horas hasta las 8.00 horas de la mañana de este sábado.

Durante el tiempo en el que permaneció la vía cerrada el tráfico fue desviado por la N-6.