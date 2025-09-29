Besteiro acusa al PP de practicar el "mercadeo" y el "engaño" en Sarria para lograr lo que "no consigue en las urnas"

Traslada su "condena rotuna" al nuevo ataque vandálico registrado en la sede del PSOE de Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al Partido Popular de llevar a cabo prácticas de "mercadeo, engaño y traición" en distintos ayuntamientos, como el caso de Sarria (Lugo), para lograr los resultados que "no consigue en las urnas".

Así se ha pronunciado el jefe de filas del PSdeG después de que este sábado los populares de la localidad firmasen un acuerdo con el partido independiente del alcalde, el exsocialista Claudio Garrido, por el cual esta formación no se presentará a las próximas elecciones municipales al dar por conseguidos sus objetivos fundacionales.

Preguntado al respecto, Besteiro ha considerado que hay una "traición evidente". "Por una parte, a los propios votantes de esa formación pero, por otro lado también, por lo que se dice, a los propios compañeros de esa formación", ha sostenido el secretario xeral del PSdeG, que ha asegurado que se trata de una "situación similar a la de Viveiro".

Y es que en el caso de Viveiro, los populares lograron el pasado mes de marzo la alcaldía después de una moción de censura contra la socialista María Loureiro, que tuvo el apoyo de dos concejales de Por Viveiro --formación que nació de una escisión del BNG y que había apoyado la investidura de Loureiro--.

Así las cosas, Besteiro ha afirmado el caso del acuerdo de Sarria también hay "traición" a quienes votan, toda vez que "hacen lo contrario a lo que prometen cuando se presentan a las elecciones". "Por lo tanto, responde a un mecanismo corriente de práctica por parte del PP, de mercadeo, donde todas estas operaciones finalizan en lo mismo: un engaño masivo", ha sostenido para augurar, además, que tendrá "poco éxito" toda vez que los vecinos sabrán "evaluar".

Por ello, también ha rechazado que esta operación pueda poner en riesgo el gobierno de la Diputación, presidido por el socialista José Tomé. "Los componentes del mercadeo, de la traición y del engaño creo que tienen poco éxito", ha dicho para considerar que no es la primera vez que el PP lleva a cabo estas prácticas ni será la última.

TOMA DE POSESIÓN DE JULIO ABALDE

Por otra parte, preguntado por la toma de posesión del exdiputado Julio Abalde como subdelegado del Gobierno y las críticas hechas en su momento por la regidora de A Coruña, Inés Rey, al relevo de María Rivas, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que "si hubo discrepancias" sobre su nombramiento, a él no le "llegaron".

El jefe de filas del PSdeG ha asegurado que él no interfirió en los cambios en las subdelegaciones ni de A Coruña ni de Lugo, que le corresponden a la "Administración General del Estado". "Yo me quedo con la capacidad como servidores que tuvieron quienes asumieron esas responsabilidades en el pasado y en la que tiene quienes lo hace a partir de ahora. Tanto unos como otros fueron unos extraordinarios servidores públicos", ha zanjado.

CONDENA EL ACTO VANDÁLICO EN LA SEDE DEL PSOE DE LUGO

Besteiro se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa en la que ha iniciado su intervención trasladado su "condena" ante lo que ha calificado como una "escalada de odio", en referencia a las pintadas registradas este fin de semana en la sede del PSOE de Lugo, las segundas en 15 días.

"Quiero trasladar una condena rotunda sin matices al nuevo ataque, el segundo en 15 días", ha dicho el socialista, que ha llamado la atención sobre el hecho de que se trate de "mensajes ultras, absolutamente intolerables".