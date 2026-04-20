Besteiro acusa a Rueda de "amañar en los despachos" la moción de censura de Lugo, que ve "corrupción política"

El secretario xeral del PSdeG y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, de "amañar en los despachos" un "pacto" para acceder al gobierno de la ciudad de Lugo.

Una "posible" moción de censura que, si se produce o si se plantea, ha avisado, "no es política, es corrupción política y traicionar la confianza de la gente".

En rueda de prensa, Besteiro ha señalado que lo "verdaderamente preocupante" de esto es que "quien no tiene límites" para llegar al poder de este modo, en su opinión, "tampoco" los tendrá en la forma de gobernar.

En este sentido, ha cargado contra una forma de hacer política "basada en la confrontación y los atajos", y lo ha contrapuesto al "trabajo serio" del actual gobierno que encabeza Miguel Fernández, del que ha reivindicado "estabilidad y compromiso", así como trabajo "con rigor" y "pensando siempre en el interés general". Así, lo ha ejemplificado con la reciente aprobación de los presupuestos.

"Si se confirma esa moción, tendremos encima de la mesa un pacto cocinado por Alfonso Rueda para amañar en los despachos lo que el PP lleva 27 años sin conseguir en Lugo con los votos de la ciudadanía", ha criticado el líder socialista.

De hecho, ha señalado que Rueda --que comparecerá este lunes después del Consello-- "deberá decir cuál es su opinión al respecto" y si se hace será con su "autorización".

"MOMENTOS TRISTES Y DOLOROSOS"

Besteiro ha recriminado que, de salir adelante la moción, será "aprovechando momentos tristes y dolorosos" para el Partido Socialista, que ha sufrido tres pérdidas en los últimos tiempos.

"Eso no es hacer política, es cruzar líneas que nunca se deberían cruzar", ha ahondado, para incidir en que "al PP no le salen las cuentas" y "por eso promueve acuerdos que traicionan la voluntad popular". Y ha apostillado: "Cuando se mercadea, estamos ante una degradación de la democracia".

De este modo, ha vuelto a hablar de "corrupción política, por falta de integridad" y ha resaltado que Lugo "merece lo contrario: seguir avanzando con un gobierno serio, de buenas personas que sigan al timón con un proyecto sólido como el que se está demostrando" y "un liderazgo que construya para todos".

SIN COMUNICACIÓN CON REIGOSA

Preguntado sobre si están rotos todos los canales de comunicación con la concejala no adscrita María Reigosa, ha afirmado que él "desde luego" no la tiene.

Cuestionado sobre si cree que esto no estaría pasando si Lara Méndez continuase siendo la regidora, ha defendido que "no tiene relación en absoluto una cosa con la otra", por lo que no le parece "relevante".

E interrogado sobre cuáles cree que serán las consecuencias, de salir adelante la moción, ha augurado que la ciudadanía lo penalizará: "Esos atajos no van a ser bien atendidos", ha destacado.

Por último, ha evitado pronunciarse sobre el eventual efecto en la Diputación provincial, puesto que entiende que "lo que es importante es precisar que ese atajo suma con un tránsfuga" y "es un caso de corrupción política". "Acceder al gobierno así dice que uno no tiene límites para llegar y cómo va a gobernar", ha insistido.