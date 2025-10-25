Besteiro acusa a Rueda de "castigar" a Lugo con las cuentas de 2026 y de no saldar "deudas históricas"

El secretario xeral del PSdeG en rueda de prensa, a 25 de octubre de 2025. - PSDEG

LUGO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "castigar" de nuevo a Lugo en los presupuestos de 2026 y de seguir sin saldar "deudas históricas" con la provincia, que considera que utiliza "como moneda de cambio".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa junto con el secretario provincial, José Tomé; la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, y la secretaria de Organización de Lugo, Pilar García Porto, después de visitar también la provincia de Ourense.

Besteiro ha calificado de "vergüenza democrática" que el PP presente unos presupuestos en los que "replica" las mismas partidas económicas del año pasado y que "nunca ejecutan". Así, ha criticado que Rueda "anuncia mucho y cumple poco", mientras le da "la espalda" a la provincia.

Ha ejemplificado "deudas históricas" con la provincia con obras aún sin ejecutar como la VAC Costa Norte, la Ronda Este, el Plan Paradai y el Museo de la Romanización --pendiente desde hace cuatro años, ha recordado--.

El líder de los socialistas gallegos insiste en que los presupuestos tampoco dan respuesta a los problemas de la provincia, como la vivienda, el transporte interurbano, la sanidad o la dependencia. Opina que los 27 millones de euros para sanidad, educación y dependencia son "maquillaje presupuestario", y los 2 millones para las viviendas Rexurbe constituyen un "insulto a la inteligencia".

Esta es una crítica que extiende de forma general a las cuentas, que piensa que "no tiene alma social ni visión de país" y perpetúan la "marginación y desigualdad estructural" de las provincias del interior, como es el caso de Lugo.

En este contexto, ha avanzado que el Grupo Socialista presentará una serie de enmiendas en el trámite parlamentario para que la provincia disponga de la financiación que "necesita" para atender a las necesidades de la gente.