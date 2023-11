Besteiro asegura que el PP utiliza la amnistía como "excusa" para confrontar porque "no acepta" el resultado electoral

Formoso defiende que España "se construye con liderazgo y tendiendo puentes entre la distintas maneras de pensar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que el Partido Popular utiliza la amnistía como "excusa" para buscar la confrontación porque "no acepta" el resultado del 23 de julio y "quiere repetir las elecciones" hasta que "pueda gobernar el PP".

En declaraciones a los medios este lunes en Santiago de Compostela y preguntado por las protestas convocadas, Besteiro ha asegurado respetar las manifestaciones que se hagan de forma "democrática" como las de este domingo a la que, según ha indicado, acudieron "militantes y simpatizantes del PP" y que fue "secundada por Vox". Con todo, ha censurado que el PP no condenen los ataques que se están registrando contra sede del PSOE.

"Esto no va de amnistía sí y amnistía no, esto va de un partido que no aceptó los resultados del 23 de julio y quiere repetir las elecciones las veces que sea necesario hasta que salga el resultado que quiere, que es que pueda gobernar el PP", ha dicho.

Besteiro le ha recordado al PP que son necesarios 179 apoyos en el Congreso para "conformar gobierno". "Esto es así, son las reglas democráticas y hay que aceptarlas o, sino, decir que se está fuera del sistema", ha señalado.

El candidato socialista a la Xunta ha dicho que el PP "juega con la ambigüedad" y con "alentar" estas protestas en una estrategia en la que el PP sigue "los pasos que le marcan directamente de Madrid".

Tras ello, ha recordado "otras amnistías" que se produjeron en la historia de la democracia en España y ha recordado que con el popular Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno "hubo una amnistía fiscal" en la que se "perdonaron delitos a gente que ocultaba bienes a la hacienda pública fuera de España". "Pero no se está hablando de eso, se quiere repetir las elecciones a ver si el PP puede ganar", ha censurado.

Además, preguntado sobre si el PP gallego utiliza este asunto con fines electorales de cara a las elecciones autonómicas gallegas, Besteiro ha dicho que "los gallegos son gente muy sensata" que "sabe distinguir" cuando uno lo "intenta engañar". "La gente se irá dando de cuenta de que eso de la amnistía es una excusa para poder volver a repetir las elecciones a nivel nacional y a ver si de esta vez el Feijóo que marcho diciendo que iba a ser presidente del Gobierno, a ver si sale", ha afirmado.

FORMOSO APUESTA POR EL DIÁLOGO

Por su parte, también este lunes, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha manifestado que España "se construye con liderazgo y tendiendo puentes entre la distintas maneras de pensar", al ser preguntado por las manifestaciones convocadas por el PP para protestar contra los pactos del PSOE con los indepentistas para la investidura de Pedro Sánchez.

A preguntas de los periodistas, tras presentar los presupuestos de la Diputación de A Coruña, ha trasladado el respeto al derecho a la manifestación, pero ha incidido en que son más "los que no se manifiestan" que los que lo hacen.

"La gran manifestación popular es cuando se vota", ha añadido al reivindicar los resultados de las últimas elecciones generales. Además, ha incidido en que hay que apostar "por el diálogo y tender puentes".

"Este país se construye con liderazgo y tendiendo puentes entre las distintas maneras de pensar y sentir", ha recalcado para reclamar, además, la "soberanía" del Parlamento español a este respecto.