Besteiro exige a Rueda comparecer en la Cámara para "desvelar el pacto secreto" con Altri y que "deniegue" el proyecto

Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado que los socialistas exigirán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que comparezca en el Parlamento para "desvelar el pacto secreto" entre la Sociedad Impulsa y Altri y lo ha instado a "denegar el proyecto de macrocelulosa".

En una rueda de prensa este martes en la Cámara gallega, Besteiro ha insistido en que archivar el proyecto "no es resolverlo", sino que la Administración autonómica trata de "ganar tiempo".

Tras asegurar Rueda que "no hay ningún tipo de compensación prevista" para la empresa, Besteiro ha vuelto a reclamar que "cumpla con la obligación de hacer público ese pacto".

"¿Qué intereses está protegiendo con ese silencio y ese silencio implica compromisos de fondos públicos? Los intereses de los gallegos no parece que los esté defendiendo", ha aseverado.

DENEGAR EL PROYECTO

En esta línea, ha insistido en que la Xunta "debe denegar" el proyecto que la multinacional lusa pretendía implantar en Palas de Rei sobre "el fondo del asunto" y le ha pedido a Rueda que se pronuncie "sobre la viabilidad económica, social y medioambiental".

"Es imprescindible que se deniegue el proyecto, porque archivar no es resolver y exigimos una decisión firme y definitiva sobre ese proyecto", ha reiterado.

Sobre el conocimiento de Rueda del pacto, "que la conselleira de Industria dijo que no conocía", el líder socialista ha manifestado que es "importante saber qué intereses protege" para hacer públicos esos acuerdos.

"Por lo tanto, un presidente que es opaco, porque no da información, que se niega a dar explicaciones, es un presidente indigno y en el que no se puede confiar", ha reivindicado.

En este contexto, ha recordado que los socialistas acudirán a la vía judicial si ese pacto "no sale a la luz". "Rueda debe comparecer en el Parlamento para hacer público y dar explicaciones sobre qué intereses protege con su silencio, los mismos intereses que protege cuando opta por archivar y no por denegar ese proyecto de macrocelulosa", ha resumido.