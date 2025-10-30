Besteiro exige a Rueda que no apoye el recurso de Altri y evite "poner en riesgo inversiones por cientos de millones"

LUGO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que renuncie a apoyar el recurso que Altri anunció contra la planificación eléctrica del Estado.

En una visita a la cooperativa de Milhulloa, en Palas de Rei (Lugo), ha advertido que podría "poner en riesgo inversiones por valor de cientos de millones", además de comprometer "proyectos viables, sostenibles y maduros", que sí están incluidos en esa planificación. Así, ha señalado que, de ocurrir así, "Rueda sería el responsable por su respaldo a la planta".

Besteiro ha visitado esta cooperativa, que ha puesto como ejemplo de "innovación vinculada a la tierra" tras dos décadas "demostrando que se puede crear empleo y riqueza con un modelo sostenible y cien por cien ecológico".

Tras visitar la explotación, ha reclamado para a Ulloa iniciativas que impulse "una economía respetuosa con el patrimonio y el medio natural", en vez de "macrofábricas que esquilman". Más aún, ha dicho, en una comarca que es "un referente en Galicia por su sector agrario y ganadero" y por su compromiso con el futuro del rural.

El jefe de filas del PSdeG ha defendido que "el camino" es apoyar proyectos "que cuidan el territorio, generan valor añadido y fortalezcan el rural", frente a la planta de Altri "que pretende imponer a la Xunta2 y que "no representan ni futuro ni progreso". "Nosotros defendemos la industrial, pero una industria que cree empleo de calidad y respete el mayor patrimonio que tenemos, nuestro medio natural", ha insistido.

Asimismo, ha alertado de que levantar una celulosa en a Ulloa va a dañar los recursos, desplazar cultivos y explotaciones "que son la principal fuente de riqueza de la comarca y causar un impacto catastrófico sobre el medio". Además, ha recordado también que "ni va a crear el empleo que prometió ni va a fijar población, sino todo todo lo contrario".

José Ramón Gómez Besteiro ha señalado que después de los "tres no del Gobierno" a la subvención del Perte de descarbonización, a las ayudas extraordinarias y a la conexión eléctrica, se confirma lo que el PSdeG advertía: "Queda claro que Altri no es viable ni económica, ni social, ni ambientalmente", y que, además, "ni España ni Europa le abrieron las puertas". "En Galicia no lo queremos", ha sentenciado.

"¿QUÉ VA A HACER RUEDA?"

Besteiro ha dicho que la pregunta ahora es "qué va a hacer Rueda respecto del recurso que estudia presentar Altri tras su exclusión de la planificación eléctrica" y ha sostenido que apoyarlo "sería irresponsable". Por eso, ha demandando que "renuncie de una vez a instalar Altri en Palas que resuelva negativamente y de el proyecto por liquidarlo".

Besteiro ha lamentado que la macrocelulosa fuese "la única apuesta de Rueda para a Ulloa" y lo ha instado a "cambiar ya de rumbo". Así, ha llamado la atención sobre que en los presupuestos de la Xunta para el próximo año "no hay ni un euro" para impulsar le economía a través de los planes sostenibles, como la promoción de un turismo que ponga en valor el patrimonio y la naturaleza, pese a que la comarca "es una zona de enorme riqueza" en ese sentido.

Además, ha criticado que tampoco figura una partida para vivienda, principal preocupación de la ciudadanía. "Ya avanzamos que presentaremos enmiendas a los presupuestos para esos fines", ha asegurado.