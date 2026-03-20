Besteiro reclama a la Xunta declarar el Museo da Romanización de Lugo como proyecto estratégico para Galicia

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita las cloacas romanas en Lugo. - PSDEG

LUGO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que la Administración autonómica declare la construcción del Museo da Romanización de Lugo como proyecto estratégico para Galicia.

Además, el líder socialista ha pedido que esa declaración "lleve implícita la financiación" para ejecutar la actuación del inmueble, en el antiguo cuartel de San Fernando.

Así lo ha trasladado en una visita este viernes a la cloaca romana, donde también ha reivindicado que se trata de un espacio "idóneo" para las más de 15.000 piezas que se encuentran repartidas por diferentes instalaciones de la ciudad y que "en su inmensa mayoría son susceptibles de ser objeto de musealización".

En ese sentido, ha subrayado el potencial de estos restos y de la historia de Lugo, que, ha manifestado, "es también un patrimonio de todos los gallegos y gallegas".

COMPROMISO

En este contexto, Besteiro ha señalado que el ayuntamiento está asumiendo en cuestión de patrimonio "competencias que no son suyas, sino de la Xunta", por lo que ha pedido al Gobierno gallego "comprometerse" con el proyecto del cuartel de San Fernando y "asumirlas con un compromiso con la ciudad y con su patrimonio claro, firme e incondicional".

Asimismo, ha denunciado que los 500.000 euros estipulados en los presupuestos de la Xunta del pasado año para esta iniciativa "no se ejecutaron". "Esa es la realidad y este año tampoco se van a ejecutar", ha augurado.

En esta línea, el responsable del PSdeG ha contrapuesto la situación del museo lucense con otros proyectos que se impulsan en otras ciudades gallegas, apuntando que la Xunta tiene en marcha "inversiones por 20 millones de euros para recuperar el Teatro Cine Fraga, en Vigo, y por 17 millones para el pazo de Lourizán, en Pontevedra".

"Es momento de poner fin a esta discriminación del PP de Galicia, que la lleva a cabo con el silencio cómplice del PP de Lugo", ha concluido.