El BNG acusa al PPdeG de hacer "bullying al gallego" y urge un cambio ante la "emergencia lingüística"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón - BNG

A CORUÑA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al PPdeG de hacer "bullying al gallego" y ha reclamado un "cambio de rumbo" que "garantice el derecho" a este idioma y la "igualdad" en esta lengua y el español ante lo que ha considerado una "emergencia lingüística".

"El PP trabaja en la dirección para que el gallego sea una lengua residual", ha señalado en una rueda de prensa en A Coruña con motivo de un encuentro con personas de distintos ámbitos que usan este idioma.

"Dónde está el 50% del gallego en el cine, en la radio, en la enseñanza o en la sanidad pública", ha cuestionado tras insistir en que "la Xunta deje su política de bullying al gallego".

En este sentido, Pontón ha propuesto "triplicar los recursos que se destinan al gallego, ahora en mínimos históricos". Así, ha sugerido "suprimir el decreto de la vergüenza que supone una desgalleguización" y ha pedido al Gobierno gallego "que cumpla el gran acuerdo en materia de lengua, que es el Plan General de Normalización Lingüística".

"Es necesario actualizar la Ley de Normalización Lingüística tras 40 años de vigencia y adaptarlo a la realidad social", ha añadido la portavoz nacionalista. "Un nuevo marco que dé mayor impulso al gallego", ha sentenciado.

"ACOSO AL GALLEGO"

"Sobre todo entre las generaciones más jóvenes, estamos viviendo una situación de emergencia lingüística que no es fruto de la casualidad", ha expuesto para apuntar a "años y años de políticas de acoso al gallego por parte del Gobierno del PP".

En concreto, Pontón ha incidido en que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "empezó su carrera política poniéndose detrás de la pancarta en contra de nuestro idioma". "Siguió apoyando medidas contra nuestra lengua y votando en contra de que se pueda hablar gallego en las Cortes del Estado", ha especificado.

"Lo que hace el PP y el Gobierno de Rueda es un diseño para imponer un monolingüismo en castellano, no hay más gallego ni más inglés, solo avanza el monolingüismo en castellano", ha criticado. Además, la portavoz del BNG ha hecho un llamamiento a la participación en la manifestación de este domingo, día 17, de 'Queremos Galego, en defensa del idioma.

Por su parte, la concejala del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, ha incidido en el objetivo de avanzar hacia un consistorio que haga su comunicación en gallego, "con total normalidad y en positivo".