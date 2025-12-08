El BNG alerta de la "situación límite" de los centros de salud y "todavía no llegó" el pico de gripe

La portavoz de Sanidade del BNG en el Parlamento de Galicia, Montse Prado. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidade del BNG en el Parlamento de Galicia, Montse Prado, ha reclamado a la Consellería de Sanidade que adopte "de manera urgente" las medidas necesarias para "garantizar" la atención en el Sergas y ha alertado de que los centros de salud están en "situación límite" y todavía no llegó el pico de gripe.

"Todavía no llegamos al pico de la gripe y de las infecciones respiratorias y la situación de los centros de salud es más que preocupante", ha advertido en un comunicado la diputada del BNG.

En este sentido, ha criticado la "dificultad" que tienen muchos enfermos estos días para conseguir una cita con su medico de cabecera y ha remarcad que cada día "son más los centros" en los que ya "no queda hueco" en todo el mes de diciembre.

Esto, ha continuado, es consecuencia de la situación "bajo mínimos" en las que se encuentra el Atención Primaria por una política sanitaria que "escatima en persona y presupuesto, con 141 médicos de familia menos que hace dos años.

"Hay centros sin ningún médico, otros en los que tenía que haber cuatro y hay uno; donde tenía que haber siete, puede haber dos", ha explicado la diputada del BNG.

A renglón seguido, ha firmado que hay urgencias con enfermos "en los pasillos, incluidos enfermos con problemas de salud mental que necesitan vigilancia constante", y hay pacientes que "tienen que esperar varios días para ser ingresados".

También ha denunciado situaciones como la del Hospital Abente y Lago de A Coruña, donde "están ingresando tres enfermos en habitaciones de dimensiones muy reducidas" lo que "imposibilita una atención mínimamente digna".

Por todo ello, la diputada del BNG ha exigido a la Consellería de Sanidade que "deje de actuar para la galería" y se anticipe al pico máximo de gripe y otras enfermedades relacionadas con infecciones respiratorias.

"No se puede esperar a que el problema llegue a su punto máximo para abrir camas, porque hacerlo no consiste en darle a un interruptor, sino que hay que contratar al personal", ha remarcado.

Finalmente, ha apuntado que "es imprescindible" la planificación y la programación, y tener "todo los recursos preparados y totalmente operativos sin esperar a que se produzca el problema".