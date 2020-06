El BNG apuesta por una "transición energética justa" y compromete situar los cuidados como una prioridad

Acusa a Feijóo de "usar la pandemia para hacer campaña" mediante medios públicos y advierte de la falta de un protocolo de la Xunta para rebrotes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha asegurado que, si accede al Gobierno gallego tras las elecciones autonómicas del 12 de julio, impulsará una "transición energética justa" y garantizará que "no se mercadee" con los cuidados, que, a su juicio, deben ser un "derecho" en lugar de un "negocio".

En el marco de un acto celebrado este miércoles en As Pontes (A Coruña), Pontón ha afirmado que una Presidencia del Ejecutivo autonómico nacionalista "trabajará para defender" Galicia, lo que, en su opinión, consiste en garantizar una "transición energética justa" mediante un plan de industrialización. Mientras, ha contrapuesto las propuestas de su formación con el "pim-pam-pum del PP y el PSOE".

Así, Ana Pontón ha concretado que el proceso de industrialización planteado contará con un plan plurianual para comarcas afectadas por la transición energética al que se dotará de recursos y que se negociará con los agentes implicados. Además, ha subrayado que no se puede aludir a la falta de presupuesto para esta iniciativa después de "poner sobre la mesa" 90.000 y 5.000 millones de euros "para rescatar a la banca y las radiales madrileñas", respectivamente.

En este sentido, la candidata nacionalista ha asegurado que resulta preciso un plan económico para atajar la crisis demográfica de Galicia, que, en su opinión, muestra "el fracaso del modelo económico, político y social del (gobierno del) PP".

De este modo, Pontón ha puesto en valor los recursos de los que dispone la comunidad y ha reprobado que los gallegos no cuenten con descuentos en la tarifa eléctrica pese a la producción de esta energía realizada en esta comunidad. Así, ha insistido en que el BNG busca que Galicia "controle sus recursos" y que estos no se "expolien".

CUIDADOS COMO PRIORIDAD

Asimismo, la líder del BNG ha llamado a situar como una prioridad los cuidados, ya que, según ha asegurado, "detrás" de los mismos se encuentran "mujeres que no pueden desarrollar su vida" cuando no se dispone de una red pública. Así, ha valorado la marcha en defensa de servicios públicos de calidad celebrada este miércoles en Santiago y ha remarcado que su formación trabajará para que "no se mercadee con el derecho a una vejez digna".

En este sentido, Ana Pontón ha destacado que su formación apuesta por "una Galicia de mujeres libres donde los cuidados estén en el centro" y en la que se oferten "servicios públicos de calidad". Por ello, ha avanzado que "le va a dar la vuelta a ese modelo privatizador que impuso (el presidente de la Xunta, Alberto Núñez) Feijóo".

En esta línea, la líder del BNG ha afirmado que la crisis sanitaria ha mostrado "las dramáticas consecuencias" que ha conllevado "querer hacer negocio con la atención a personas mayores" y ha comprometido que, si accede a la Xunta, su formación "impulsará esas residencias públicas que el PP fue incapaz de construir". También ha precisado que As Pontes acogerá una de ellas, que también se edificarán en las siete ciudades gallegas.

Adicionalmente, ha defendido que el "mejor homenaje" que se puede realizar a las víctimas de la COVID-19 pasa por ofrecer "centros públicos donde atenderlos y una sanidad libre de las privatizaciones del PP".

FALTA DE UN PROTOCOLO DE REBROTES

En relación a posibles rebrotes de contagios, Ana Pontón ha señalado su "preocupación" ante la "inacción" y "la actitud de brazos caídos del candidato del PP" ante la posibilidad de que se produzca. Así, se ha preguntado "dónde está el protocolo de la Xunta" que se podría poner en marcha de modo inmediato para minimizar un posible foco de contagio.

Por ello, ha instado a Feijóo a ejercer sus responsabilidades como presidente del Gobierno gallego y a "dejar de buscar otros culpables" ante una situación que afecta a "la salud de los gallegos en el medio de una pandemia". También ha lamentado que el jefe del Ejecutivo gallego "no tuviese escrúpulos para hacer campaña" durante la crisis sanitaria "utilizando" medios públicos "como su gabinete de propaganda electoral".

Además, ha definido a Feijóo como el candidato de Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Casado y le ha acusado de buscar esconder las siglas de su partido en la propaganda electoral para las elecciones gallegas.

Por su parte, el cabeza de lista del BNG por la provincia de A Coruña para los comicios autonómicos, Xosé Luis Rivas 'Mini', se ha preguntado por qué Galicia no ha entrado en planes de descarbonización y ha criticado que el Gobierno central y la Xunta no hayan exigido a Endesa "un plan alternativo para la central de As Pontes".

Igualmente, ha incidido en la necesidad de suelo empresarial en ese municipio y su comarca para atraer empresas y ha comprometido la apuesta de su formación en ese sentido.