El BNG censura que Puente "pierde toda la credibilidad" sobre la AP-9 al aumentar costes del rescate "por arte de magia"

Reclama un trámite de urgencia en el Congreso para que el traspaso no vuelva a quedar "en papel mojado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reprueba que "la credibilidad" del Gobierno central y del ministro de Transportes, Óscar Puente, "está en entredicho" en relación con la AP-9, después de que Puente haya elevado a 6.000 millones el coste de transferir a Galicia la autopista y rescatar la concesión de la autopista.

Así, ha censurado que el ministro "pierde toda la credibilidad cuando hace 15 días decía 4.000 (millones) y hoy, por arte de magia, ya se convierten en 6.000". "La sensación que da es que está debilitando la propia posición negociadora del Estado a la hora del rescate de la AP-9, porque más que defender el interés general, puede parecer que está defendiendo los intereses de Audasa", ha recriminado Pontón, que llama a acabar con "unos peajes que son un auténtico abuso".

Después de que hace unos días el ministro cifrase en 4.000 millones el coste del rescate de la concesión, a día de hoy en manos de Audasa, Puente ha señalado ahora, en declaraciones en Lugo, que la operación tendría también un coste de entre 1.260 y 2.600 millones de euros más en lo tocante a transferir las competencias.

A preguntas sobre estas declaraciones, Pontón carga contra la "credibilidad" del ministro "cuando en 15 días incrementa en 2.000 millones" los costes de esta operación, al tiempo que avisa de que "en política hay que ser serios". Igualmente, tacha de "falso" que el Gobierno diga que esta vía conecta con Portugal cuando discurre íntegramente por territorio gallego.

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es ponerse a trabajar para que haya ese rescate de la AP-9 y dejarse de excusas", la ha dicho la líder del Bloque.

Asimismo, emplaza al Gobierno a que "haga públicos" esos informes "secretos" que "solo conoce el ministro". Insta a Xunta y Ejecutivo central a que cumplan los mandatos parlamentarios para que se hagan sendo informes sobre los costes del rescate. Y recuerda que las propias instituciones europeas están pidiendo que se haga "en el momento que dicen que la concesión que el PP le hizo a Audasa de 25 años es ilegal".

A renglón seguido, Ana Pontón ha requerido al Gobierno que haga público el rescate de las autopistas radiales madrileñas, para lo que "no se pone ninguna pega" en gasto, mientras que para la AP-9 solo hay "palos en las ruedas", según lamenta, "unica y exclusivamente porque es el pueblo gallego quien lo hace". "El resto son ganas de negarle a Galicia lo que le corresponde y de perpetuar la discriminación de los gallegos", reprueba.

Al respecto, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha espetado que "aquí es donde se demuestra la seriedad y rigor con la que el ministro aborda esta cuestión". Pide "un poco de seriedad", "es lo mínimo que se le puede pedir al Gobierno en esta materia". Asimismo, incide en que "hace falta un estudio" sobre los costes reales.

REPROCHES A LA ABSTENCIÓN DEL PSOE

Todo ello en una semana en la que el Congreso ha aprobado iniciar la tramitación de una proposición de ley del Parlamento gallego para la transferencia de la autopista, a la vez que se dio luz verde a una moción del BNG para suprimir los peajes en la autopista y anular la concesión de la carretera a Audasa hasta 2048, "dos pasos adelante que son importantes", según expone Pontón.

Precisamente, esa moción del BNG, apoyada por los populares, salió adelante con la abstención del Partido Socialista --pese a que una iniciativa similar había sido apoyada previamente por los socialistas en el Parlamento gallego--.

Pontón ve "preocupante" que "las fuerzas estatales se alternan en la discriminación" a Galicia, pues cuando el PP gobernaba en Madrid vetaba el debate en el Congreso y el rescate, mientras que ahora el PSOE "repite el modus operandi del PP", pues "se negó a apoyar" una moción que sí respaldó en Galicia. Una cuestión que "evidencia cómo PP y PSOE se alternan en discriminar a Galicia en función de quien siente en el sillón de la Moncloa".

Pontón requiere a los socialistas explicar "por qué el Partido Socialista vota una cosa en Galicia y no lo apoya en Madrid".

También demanda que la Xunta tiene que hacer sus "deberes" y agilizar el informe en el que se calculen los costes del rescate de la AP-9 para "aclarar bien" cuando se habla de las cifras, pues los datos aportados por el Gobierno "no son un cálculo real". Señala que debe seguirse la ley de contratos para calcular con base a beneficios de la empresa y no de recaudación. "No vamos a permitir que a Galicia se le de un trato de segunda", apostilla.

Rego resalta que el PP votó a favor de la moción del Bloque para "rectificar" el "error" de la prórroga "ilegal" que en su día concedió el Gobierno de José María Aznar hasta 2048. También afea el cambio de postura de los socialistas entre Galicia y Madrid, a pesar de que el contenido "es literal".

Además de estos dos acuerdos "realmente fructíferos", ha ironizado con que hubo un tercero que pasa por "el milagro del PP" de utilizar el gallego en estos debates en la Cámara Baja, pese a que "votó en contra de que se pudiese utilizar el gallego en el Congreso".

VÍA DE URGENCIA

De tal forma, el BNG reclamará que se tramite por vía de urgencia en el Congreso la transferencia a Galicia de la AP-9 para "evitar que pueda quedar en papel mojado" como en anteriores ocasiones, al tiempo que emplazará a los partidos gallegos a no presentar enmiendas para mayor agilización.

Exige que no haya una "nueva burla" a los gallegos, puesto que "las fuerzas estatales deben respetar lo que se vota en Galicia" y "dejar de boicotear" desde Madrid.

Y es que recuerda que en la anterior legislatura se dejó que "durmiese en un cajón", con 15 semanas para cerrar el plazo de presentación de enmiendas, unido a "eternizar" la ponencia, lo que achaca a una "corresponsabilidad" de PP y PSOE. En cambio, ahora se busca que se haga "en tiempo récord" para atender el "clamor mayoritario en la sociedad gallega".