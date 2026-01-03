BNG condena el ataque de Trump a Venezuela y lo tacha de "uso ilegal" de la fuerza alentado por el "afán imperialista"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha condenado el ataque de Estados Unidos, perpetuado esta pasada noche, a la ciudad de Caracas y otros puntos de Venezuela, señalando que se trata de un "uso ilegítimo e ilegal" de la fuerza alentado por el "afán imperialista".

La ejecutiva nacional del Bloque ha indicados que estos ataques suponen una "gravísima amenaza contra la paz y la seguridad" a nivel regional e internacional, que se enmarcan dentro de la "violenta escalada belicista" promovida por Estados Unidos.

Asimismo, han apuntado que dicha escalada está alentada por el "afán imperialista" de apropiarse de los recursos estratégicos de Venezuela, así como por recuperar el control neocolonial de América Latina.

En este contexto, el BNG ha expresado su "rotunda y enérgica" condena contra esta agresión y mostrado su apoyo al pueblo de Venezuela y a su institucionalidad democrática. "Ratificándonos en nuestro compromiso internacionalista, antiimperialista y pacifista", subrayaron.

Además, han demandado una "respuesta inmediata y firme" por parte de la ONU y del conjunto de la Comunidad Internacional exigiendo el fin de estos actos de agresión y la "preservación de la paz, seguridad y respeto a la soberanía e integridad" de la República Bolivariana de Venezuela.

También, han reclamado a la Xunta y al Gobierno español una "condena clara" de este ataque, así como el despliegue de todas las acciones necesarias para ofrecer apoyo y protección a la población gallega residente en Venezuela.

Por último, el Bloque ha llamado al pueblo gallego a "expresar su solidaridad" con Venezuela y a "defender la paz, exigiendo la resolución de cualquier conflicto a través de la diplomacia" y siempre "desde el respeto a la autodeterminación de los pueblos y su soberanía".

CONCENTRACIÓN

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha despreciado el "ataque imperialista y colonial" de los Estados Unidos contra Venezuela y ha denunciado la "complicidad y el silencio" de los países de la Unión Europea contra esta "inadmisible intervención militar".

En este sentido, ha trasladado en una nota de prensa su "solidaridad" al Gobierno y al pueblo venezolano y ha llamado a participar en una concentración.

"Tendrá lugar este sábado ante el Consulado de Venezuela en Vigo a las 20.00 horas, en defensa de la paz y por el respeto a la soberanía de Venezuela, de América Latina, del Caribe y del mundo", han concluido.