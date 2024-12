BNG cree que el PP quiere una "cortina de humo" sobre el gallego y pide una mesa para un nuevo decreto el próximo curso

Pontón incide en que "no puede haber un pacto" por la lengua si el PP "no acepta ninguna" de las propuestas del Bloque

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha resaltado que el PP pretende crear una "cortina de humo" sobre la situación del gallego con el proceso lanzado por la Xunta para alcanzar un pacto por la situación de la lengua, que, para la formación frentista, requiere de un nuevo decreto lingüístico ya de cara al próximo curso.

"La situación de la lengua está diagnosticada", ha sentenciado la líder frentista en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro en Santiago con la directora do Instituto da Lingua Galega (ILG), Elisa Fernández Rei, junto a los diputados Mercedes Queixas y Daniel Castro.

Allí, Pontón ha asegurado que el PP pretende crear una "cortina de humo" con su propuesta para un pacto sobre el gallego y que el BNG no está dispuesto a "estar 15 meses dándole vueltas" a una situación que "ya está diagnosticada". "El gallego no puede esperar", ha añadido.

Por ello, ha llamado a crear de forma "urgente" una mesa que elabore un "nuevo decreto" lingüístico para la enseñanza a partir de la aportación de organizaciones políticas y sindicales, anpas, "movimientos de renovación pedagógica" y las "instituciones que tengan conocimiento sobre la lengua".

Pontón ve necesario que este nuevo marco lingüístico esté ya listo para su implantación en el próximo curso 2025/26 y superar, de esta forma, el denominado decreto del plurilingüismo aprobado por el PP tras su regreso a la Xunta y al que el Bloque atribuye la situación "de emergencia" que, dice, vive el gallego por el "bullying" practicado por los populares "en los últimos 15 años".

"Lo que no se nos puede decir es que no aceptar ni una de las propuestas del BNG es un acuerdo. Lo que quiere hacer el Partido Popular es una cortina de humo para seguir arrinconando la lengua galega y convertirla en una lengua residual", ha añadido Pontón, que cree que el PP "no quiere cambiar absolutamente nada".

En este sentido, ha acusado al PP de "romper todos los acuerdos que había en torno al gallego" y, en concreto, de "dinamitar" el cumplimiento del Plan Xeral de Normalización Lingüística con su "decreto de la vergüenza", que ha hecho del gallego "una lengua de segunda" en el mundo educativo.

Según Pontón, el BNG ha puesto sobre la mesa en sus contactos con la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude "propuestas de mínimos", entre las que incluyen la derogación del decreto del plurilingüismo, algo que ya encontró la respuesta del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que trasladó que sería "muy difícil" acordar algo con el Bloque si mantiene esa exigencia.

La líder frentista ha rebatido que la derogación del decreto "es lo que están reclamando todas las instituciones" con las que han mantenido reuniones y que también demandan "más recursos" económicos para el fomento de la normalización y el uso del idioma propio de Galicia.

"Lo que quiere el PP es mantener ese decreto de la vergüenza que hace que los niños y niñas que entran por la puerta hablando nuestra lengua salgan sin hablarla", ha aseverado Pontón, que ha denunciado que el PP y Rueda "buscan imponer un monolingüismo en castellano en el que el gallego sea una lengua residual".

En esta línea, ha expreado que el BNG tiene "mano tendida" para alcanzar "acuerdos a favor de la lengua".