El BNG denuncia una "grave agresión" en el río Cabe a su paso por Monforte de Lemos y acusa a la Confederación Miño-Sil

Exige al Gobierno "transparencia" sobre unas actuaciones que considera "incompatibles" con la protección ambiental y con la conservación del entorno SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas para denunciar una "grave agresión" ambiental en el río Cabe a su paso por Monforte de Lemos (Lugo) provocada, tal y como señala, por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) con las actuaciones de emergencia iniciadas en Vilanova.

Asimismo, Rego ha reclamado al Gobierno central la paralización "inmediata" de los trabajos y la reposición de la zona afectada a su estado anterior.

En este contexto, el BNG ha recordado que la CHMS anunció recientemente el inicio de las actuaciones de reparación de daños causados por los temporales de inverno en el tramo del río Cabe comprendido entre el Club Fluvial y la parroquia de Ribas Altas, en la zona de Sambade.

Sin embargo, los nacionalistas han advertido de que las obras que se están ejecutando "exceden claramente los trabajos anunciados" y están provocando "una alteración muy grave" en los márgenes del río, "con movimientos de tierra de gran volumen que no guardan relación ninguna con el proyecto presentado públicamente".

El diputado del BNG en el Congreso ha reclamado explicaciones al Gobierno y ha demandado "transparencia" sobre unas actuaciones que considera "incompatibles" con la protección ambiental y con la conservación del entorno natural del río Cabe.