El BNG denuncia el traslado de base de una ambulancia a Sanxenxo tras morir un hombre por una parada en Vilagarcía

Prado señala que las políticas del Sergas ponen "en riesgo la vida" de personas y alerta de que "no hay hoja de ruta" para después del verano

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha vuelto a denunciar este martes el traslado de la base de la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés a Sanxenxo, como ocurre los últimos veranos, después de que el pasado fin de semana falleciese un hombre al que le dio una parada cardiorrespiratoria en su casa en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

En una rueda de prensa, la diputada del Bloque Montse Prado ha advertido que las medidas para el verano anunciadas "a bombo y platillo" por la Xunta para el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no solo "no están dando resultado", sino que "ponen continuamente en riesgo la vida de las personas".

Así, ha relatado la "gravísima situación" ocurrida en Vilagarcía por el traslado de la ambulancia de soporte vital avanzado. Según la nacionalista, ya el verano pasado "varias personas perdieron la vida" sin que este vehículo sanitario "llegase a tiempo".

De tal forma, Prado ha alertado de que el sábado pasado ocurrió lo mismo: la ambulancia de soporte vital básico con personal del centro de salud del municipio "llega en 15 minutos" pero la de soporte vital avanzado --o medicalizada--, que es la que en verano opera desde Sanxenxo, "tarda alrededor de media hora" cuando desde el Hospital do Salnés lo hubiese hecho en "cinco minutos".

"Todos sabemos que, ante patologías de estas características, como una parada cardiorrespiratoria, el factor tiempo es determinante", ha añadido la diputada, quien ha descrito que es la ambulancia medicalizada la que cuenta con utensilios especializados diferentes a la de los médicos del centro de salud.

Dicho esto, Montse Prado ha matizado que, aunque no se puede garantizar que "se le podía haber salvado la vida", sí que esta persona "no tuvo la oportunidad".

A ello ha sumado que "la Xunta del PP está consintiendo" a Elliance, la concesionaria del helicóptero del 061 con base en Santiago, que este medio de transporte sanitario "no empieza a estar operativo hasta las 10.00 de la mañana" cuando en verano amanece ya a las 7.00 horas.

El primer aviso por la parada cardiorrespiratoria en Vilagarcía fue pasadas las 8.00 de la mañana y el helicóptero podía haber llegado en 10 minutos desde Santiago "y en otros 10" volver al hospital de la capital.

EL PLAN DE VERANO, "MEDIDAS DE ESCAPARATE"

Más allá de este asunto, la dirigente nacionalista ha vuelto a criticar el plan veraniego del Sergas, que contiene "medidas de escaparate y para titulares" como la cobertura de vacantes el centros de salud por parte de MIR de último año, entre otras.

Y es que, tal y como ha asegurado Montse Prado, los residentes, que "siguen siendo profesionales en formación", están ubicados en centros grandes o en Urgencias, "donde están siendo supervisados". Por tanto, los ambulatorios "pequeños y más alejados", en zonas del rural, son "los más perjudicados".

En este contexto, ha denunciado que hay centros de salud "sin ningún médico" en todo el día --ha citado los casos de Ribeira de Piquín y Negueira de Muñiz, Lugo-- y "comarcas enteras sin atención pediátrica", como la ourensana de Valdeorras.

Además, ha apuntado la situación del Hospital da Mariña, en Burela (Lugo), donde en Urgencias hay "esperas de seis-siete horas" para atender pacientes, e incluso "de media hora" solo en recepción. A su vez, se producen "derivaciones continuas" al Hospital Lucus Augusti de la capital provincial, a "hora y media" de camino.

"NO HAY UNA HOJA DE RUTA" TRAS EL VERANO

Por todo ello, "lejos de lo que declaró" el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, Prado ha denunciado que "los gallegos no están tranquilos y la atención sanitaria no está garantizada" para todos y que "no hay una hoja de ruta" para cuando finalice el verano.

A preguntas de los medios, la diputada del BNG ha mostrado sus dudas sobre las nuevas licitaciones de las ambulancias aprobadas el lunes por el Consello de la Xunta, por algo más de 84 millones de euros para dos años. Sin embargo, no incluyen el transporte de urgencias extrahospitalarias, que ya "va con demora", ha añadido Prado.

En cualquier caso, la nacionalista ha apuntado que el aumento del 37 por ciento en el presupuesto total de estas licitaciones, que cubrirán las siete áres sanitarias, implica asumir que "desde el principio eran contratos a la baja".

Asimismo, los nuevos salarios incluyen un alza del 13 por ciento en salarios de acuerdo con el quinto convenio del sector. "Pues menos mal", ha ironizado la diputada.