BNG se desmarca de los comentario de Santos Queiruga sobre Prado (PP) y aboga por "bajar el tono en redes sociales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz primera del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha condenado los comentarios de su compañero de partido Rogelio Santos Queiruga en la red social X sobre la número dos del PPdeG, Paula Prado, y ha abogado por "bajar el tono" en redes y el Parlamento.

Y es que los hechos se remontan a una publicación de Prado en la red social X en la que se autopreguntaba "¿Para que se reunieron el BNG y los herederos de ETA en el País Vasco? Para traer la kale borroka a Galicia", utilizando el emoticono de una bomba.

Como respuesta, Queiruga reaccionaba a través de la misma plataforma publicando un tweet en el que señalaba que "muchas señoras de este país dirían a Paula Prado que ella si tiene falta de una bomba en la 'cona'", usando el mismo emoticono. A continuación, añadía: "¿Sabes lo que quiere decir esa expresión en un registro coloquial que es al que yo me refiero?, que esta señora está ociosa y habla sin prestar atención al buen juicio".

Ante esto, Prado denunció las declaraciones mediante un tweet, manifestando que el "BNG debería de prescindir para siempre de este divulgador de odio y violencia", puntualizando que "el comunismo del BNG consiste precisamente en intentar silenciar y poner en la diana a los que no piensan como ellos". "Por eso me echan a sus hordas", subrayó.

En este contexto, Rodil ha asegurado que ese comentario "no tiene nada que ver con el BNG, no los representa en absoluto" y lo "rechazan completamente".

Asimismo, ha reflexionado sobre la forma de expresarse y dirigirse a los demás en las redes sociales o en el propio Parlamento. "Creo que el ruido nunca puede quedar por encima de los argumentos", ha concluido.

POLÍTICA SOCIAL

Entre otros asuntos, la nacionalista gallega también ha sido preguntada por las declaraciones de la conselleira de Política Social, Fabiola García, de la semana pasada, en las que manifestaba que lleva meses siendo "perseguida, señalada y acosada" por la CIG.

Olalla Rodil ha reiterado que su formación "rechaza siempre cualquier ataque personal que atente contra la integridad de cualquier persona".

No obstante, ha añadido que "no se puede intentar utilizar eso para tapar las condiciones de precariedad en la que se sostienen los servicios públicos esenciales de cuidados a personas mayores, dependientes o menores de edad".