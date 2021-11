O BNG insta a "saír do Matrix de Monte Pío" a Feijóo, que afea o seu "independentismo" e pídelle votar non aos PGE

O presidente remarca a participación do Bloque na marcha convocada por EH Bildu en Bilbao

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

A portavoz do BNG, Ana Pontón, advertiu ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, que cada vez máis galegos "saen á rúa" para protestar contra el e as súas políticas; ao que o titular da Xunta respondeu que o Bloque debería "escoitar a todos e non só ao seu círculo ou ao seu sindicato de cabeceira", á vez que lle retou a que o seu deputado no Congreso, Néstor Rego, vote non aos Orzamentos Xerais do Estado --coñecidos como PGE, as súas siglas en castelán-- no canto de absterse.

O presidente trasladou esta mensaxe nos últimos minutos da súa intervención na sesión de control, na que sinalou que se o Bloque, que cualificou de "partido absolutamente intranscendente", defende os intereses de Galicia, debería rexeitar os PGE no canto de absterse. "Voten o que teñen que votar para defender a Galicia, voten non", retou.

Pero Feijóo tamén aproveitou a súa intervención para subliñar e afear o "independentismo" do BNG, nun escenario no que a formación nacionalista reivindica a súa postura soberanista. E botou en cara a Pontón que o Bloque "participase" na marcha "pola independencia" convocada por EH Bildu a pasada fin de semana en Bilbao. "Non sei que parte da cidadanía galega pediu ao Bloque ir a esa manifestación con Bildu", esgrimiu.

Previamente, Pontón aludira ás manifestacións máis recentes en Galicia, ademais de centrar o debate no papel que xoga o presidente galego en relación a varias áreas de xestión, como a sanitaria ou a crise industrial. E tamén lle lembrou que volverá haber marchas con motivo do 25N, en defensa da loita contra a violencia machista.

Nesta conxuntura, a dirixente nacionalista recalcou que "cada vez son máis" os galegos que ven a Feijóo "como un lastre, alguén que lonxe de dar solucións, simplemente busca culpables". "Dinllo cando se mobilizan en defensa da sanidade pública, na Mariña, os produtores que saen a reclamar prezos xustos para vivir do seu traballo ou as mulleres que volverán encher as rúas contra as violencias machistas", advertiu.

"Por iso, permítame un consello: saia do Matrix de Monte Pío, pise a realidade, escoite á cidadanía e achegar solucións", demandou, e advertiu, o primeiro paso, é deixar de actuar como "o delegado do PP máis ultra da historia". "Non vaia a ser que lle pase como a Pablo Casado e termine nunha misa rezando a Franco", apostilou.

En fronte, proclamou que o BNG ten "propostas": o "rescate" de Alcoa --"Non lle dá vergoña vir a este Parlamento a votar en contra dunha iniciativa do BNG para rescatar Alcoa?", preguntou ao presidente--; un plan de reforzo para a Atención Primaria que inclúa 200 millóns máis, unha mesa para negociar prezos xustos para os produtores e máis recursos contra o machismo. "Póñase a traballar, exerza de presidente e deixe de enganar aos galegos", esixiu.

"ESCOITE A TODOS"

Pola súa banda, Feijóo instou a Pontón a "escoitar a todos" e non só aos seus "círculos concéntricos" ou ao seu "sindicato de cabeceira", en referencia á CIG. "Pero hai máis sindicatos e están os traballadores", advertiu o presidente galego, quen puxo o exemplo dos que dependen de Ence en Pontevedra, ao que a representante nacionalista respondeu que a única saída "legal" para a factoría é o seu traslado.

O mandatario autonómico, pola súa banda, insistiu en que a "obrigación dunha parlamentaria", igual que a súa, é "escoitar a toda a xente". "E nós non imos enganar aos traballadores, que para iso está vostede", engadiu, após recalcar que é "unha falacia" que o PPdeG estea en contra dunha "intervención puntual" de Alcoa. Pero precisou que o que si rexeita é "a nacionalización".

Máis aló, lembrou que el tivo a súa primeira manifestación antes de tomar posesión como presidente e insistiu en que escoita a todos os sectores. Así, convidou a Pontón a desprazarse con el o sábado á Mariña para falar con representantes da pesca na comarca, á vez que lembrou que o PP apoia a protesta de policías e garda civís, e preguntou se o fai o BNG.

Finalmente, ironizou con que Pontón "use a palabra Matrix, unha palabra moi propia do país" e engadiu que, en todo caso, "se isto significa apertura", non está "en contra" de que o faga.