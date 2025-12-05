El BNG lanza una campaña para animar a galleguizar nombres y apellidos, "un compromiso con el futuro de la lengua"

Presentación campaña BNG para galleguizar nombres y apellidos. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha presentado este viernes una campaña para animar a la ciudadanía a galleguizar sus nombres y apellidos, como un acto de "compromiso con el futuro de la lengua gallega".

Bajo el lema 'Pronúnciate! Con nome e apelidos en galego', la organización nacionalista pretende poner el foco en la "necesidad de recuperar la forma gallega de los nombres y apellidos" como un paso más en el proceso de normalización lingüística" en todos los espacios sociales.

En el acto de presentación, la responsable de Organización del Bloque, Lucía López, ha señalado que se trata de una cuestión que hoy "es sencilla", pero que "durante décadas fue imposible".

En un contexto de pérdida de hablantes "alarmante" y un retroceso "sin precedentes favorecido por las políticas del PP en la Xunta", López ha insistido en que galleguizar el nombre o restaurar un apellido es "defender la plena normalización del gallego a todos los niveles".

Tras exponer que algunos apellidos están "a punto de desaparecer" después del proceso de "castellanización" durante el franquismo, la responsable del Bloque ha subrayado que recuperar la forma gallega es una manera de revertir "una injusticia histórica" que "marcó la identidad de miles de gallegos".

"Está en nuestra mano cambiar esto y no perder parte de nuestra identidad colectiva. Cada persona que da el paso contribuye a que el gallego siga vivo", ha reivindicado.

PROCESO

Así, la campaña constará de varias vertientes, entre ellas, una externa dirigida al conjunto de los gallegos para dar información de esta cuestión y para contribuir a explicar cómo se realiza el proceso, así como las herramientas disponibles.

En el ámbito interno, el Bloque quiere animar también a su militancia a dar el paso y movilizarse en las comarcas con actos simbólicos para visibilizar este tema, "siendo ejemplo y extendiendo ese mensaje de orgullo".

Por otro lado, en el ámbito institucional, los nacionalistas exigen a la Xunta que "asuma sus responsabilidades" ante la situación en la que se encuentra la lengua gallega y le pide que desarrolle campañas públicas para incentivar el uso de nombres gallegos en los niños y mejorar trámites para la restauración de nombres y apellidos.

CRÍTICAS A LA XUNTA

Además, la responsable de Lingua en el Consello Nacional del BNG, Sol Agra, ha criticado que la Xunta anunciase un pacto por la lengua que ve "decepcionante", ya que, al mismo tiempo, el Gobierno autonómico "sigue prohibiendo determinadas materias en gallego" o "prohíbe la oficialización del gallego en la Unión Europea votando en contra".

"Un pacto decepcionante que suponemos que anunciarán a bombo y platillo, pero el único actor será el propio PP. Nosotros, para reducir el gallego a situaciones anecdóticas, no vamos a compartir ese pacto, nos van a tener siempre de frente", ha manifestado.