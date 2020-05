El BNG negoció con el PSOE la movilidad para las cuatro provincias en el nuevo estado de alarma, pero está en el aire

Los nacionalistas gallegos se mantienen en la abstención

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha mantenido negociaciones a lo largo de toda esta jornada con el PSOE para decidir su posición a nuevo decreto del estado de alarma, que por el momento se mantiene en la abstención, pero este aspecto ahora está en el aire puesto que, según han asegurado los nacionalistas, el "principio de acuerdo" que habían alcanzado en la mañana de esta jornada fue después matizado con una llamada por parte de los socialistas.

"Espero que las diferencias que parecía que no existían y finalmente se constatan, no se deban a un acuerdo con Ciudadanos, que implican un viraje de las negociaciones y que prefiere pactar con la derecha", ha manifestado Rego en su comparecencia telemática de este martes. A última hora de la tarde, las conversaciones todavía seguían abiertas, después de la negociación de la mañana en la que, con todo, no llegó a haber ningún acuerdo firmado.

"De aquí a mañana lo constataremos", ha dicho Rego, quien ha optado por no asegurar la postura que tendrá el PSOE finalmente a la hora de incorporar las cuestiones negociadas con el BNG, singularmente, la movilidad entre las cuatro provincias y una devolución de competencias a las autonomías.

Precisamente, uno de los matices de lo hablado por la mañana y después de lo que se trasladó en conversación telefónica, según los nacionalistas, es la cuestión de la movilidad. En este punto, el Bloque pidió movilidad absoluta entre las cuatro provincias, mientras que los socialistas aceptarían únicamente ahora que haya intercambios en los ayuntamientos limítrofes.

Con todo, y preocupado por si considera que el acuerdo con Ciudadanos echa por tierra la negociación con el BNG, Néstor Rego ha apuntado que él prefiere ser "positivo" y "esperar a que las cosas se confirmen". "Y esperar a comprobar si el PSOE está en disposición. Hay fórmulas para resolverlo (el texto del estado de alarma), con las propuestas de modificación del BNG", ha señalado Rego, quien ha convenido que "siempre es muy difícil compaginar acuerdos a un lado y otro" del arco político.

SE MANTIENE EN LA ABSTENCIÓN

En este escenario, el BNG se mantiene en la abstención a la nueva prórroga por quince días del estado de alarma derivado del coronavirus que votará este miércoles en el Congreso. Con todo, por lo antes dicho, no descarta virar al 'sí' en el caso de que acaben aceptando algunas de sus demandas.

Néstor Rego ha manifestado que su formación considera que el estado de alarma debe continuar quince días más y que, por esa razón, va a facilitar, "por responsabilidad", que salga adelante.

Con todo, no se encuentran recogidas las reclamaciones de los nacionalistas por el momento. El BNG reclamaba la restitución del proceso de centralización de competencias, la movilidad entre las cuatro provincias gallegas o cambiar los criterios para el reparto de los fondos públicos para las comunidades autónomas incluyendo las variables de dispersión o envejecimiento de la población.

"Si esto se mantiene así, dificulta que nosotros podamos cambiar el sentido del voto y votemos a favor", ha avisado Rego, quien ha apuntado que espera que estas diferencias no tengan "nada que ver" con el acuerdo que ha alcanzado con Ciudadanos.

LA FECHA DE LAS ELECCIONES GALLEGAS, UNA "IRRESPONSABILIDAD"

Por último, preguntado sobre la decisión del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de convocar las elecciones autonómicas el próximo 12 de julio, el diputado del BNG ha tachado de "irresponsable" la fecha elegida en tanto que existe el riesgo de que pueda haber un "repunte" de casos por coronavirus.

"No parece sensato que convocar elecciones sin garantías sanitarias y, por tanto, tampoco democráticas", ha manifestado Rego, quien no obstante, ha apostillado que el BNG está preparado para esos comicios y para que Galicia pueda tener un Gobierno que afronte el proceso de desescalada y la crisis social y económica que traerá consigo la pandemia del coronavirus.