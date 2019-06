El BNG no entrará por el momento en el gobierno de Santiago y ejercerá una "oposición constructiva" a Bugallo

Publicado 10/06/2019 13:40:59 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha acordado no entrar en el gobierno local de Santiago, que previsiblemente liderará el socialista Xosé Sánchez Bugallo, al considerar que "no se dan las condiciones" en este momento pero no cierra la puerta a retomar esta cuestión en "un momento posterior".

Esta decisión fue alcanzada por la asamblea y el consello local de la formación, que avanza que el BNG pasará en el futuro inmediato a "ejercer su papel de una oposición constructiva", con "un seguimiento muy estricto de los pasos dados" por el futuro regidor.

En un comunicado remitido a los medios, la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, ha recordado que, en la semana siguiente a las elecciones, mantuvo un encuentro con Bugallo en el que éste le trasladó que el PSOE "estaba preparado para gobernar en minoría" pero que le parecía "bien" que el BNG entrase.

La portavoz nacionalista ha asegurado que, en la reunión, preguntó a Bugallo si tenía pensado hacer esa invitación a alguna otra formación toda vez que PSOE y BNG no alcanzan juntos la mayoría --los diez del PSOE y los dos del BNG se quedarían a uno de los 13 necesarios--.

"Su respuesta fue que no le preocupaba la estabilidad y que iría llegando a acuerdos tanto con las fuerzas de izquierda como con el PP, dependiendo de los temas y de las situaciones", ha explicado Goretti Sanmartín.

Tras evaluar la propuesta en el consello local y la asamblea, el BNG considera que la solución restante "sería de incertidumbre" para el Ayuntamiento. Además, censura la intención de Bugallo de llegar a acuerdos "por la derecha y por la izquierda".

"Una opción que vemos con peligro de ofrecer un resultado escorado hacia políticas de derecha que se sitúan muy lejos de las ofrecidas por el BNG", señala para recordar que el BNG dijo en campaña que querían "ser la garantía de políticas de izquierda".

Con todo, el Bloque local señala que quedan "muchas vías de diálogo" abiertas y de posibilidades de acuerdos puntuales, "siempre sobre la base del programa del BNG" y de "conseguir que Santiago avance con políticas transformadoras y galleguizadoras".

REUNIÓN CON BUGALLO

En este sentido, Sanmartín ha detallado que mantuvo otro encuentro con Bugallo para pedirle una "reunión formal" entre el BNG local y el Grupo Socialista para trasladarle "cuestiones urgentes" sobre las que es necesario que existan "amplios consensos", algo para lo que los nacionalistas se ofrecen.

Así, entre otras cuestiones, se ha referido a la construcción de parques cubiertos, a la substitución de la cubierta de la piscina de Sar o a la situación de los comedores escolares.