El BNG no garantiza su apoyo a los PGE por "no apreciar gran interés negociador" por parte del Gobierno

Los nacionalistas enmiendan las cuentas para 2022 para pedir un juzgado de violencia de género en Santiago y mayor aportación al Consorcio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, no garantiza por el momento su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 por no contener "concreciones" con respecto a sus enmiendas y porque no aprecia "gran interés negociador" por parte del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes desde el Ayuntamiento de Santiago para presentar las propuestas nacionalistas para las cuentas del próximo año, Rego ha insistido en que su postura es la misma que "al comienzo" de la tramitación. "Hubo algunas reuniones, hubo conversaciones, pero de momento no hay ninguna concreción", ha explicado.

El diputado del Bloque ha insistido en que sus enmiendas --casi 300 dedicadas a Galicia, más otras presentadas de manera conjunta con otras formaciones nacionalistas-- son "propuestas razonables de sentido común para suplir los déficits históricos" de la Comunidad.

Rego ha reiterado que todavía están "todas las opciones abiertas". "El punto de partida del BNG es que el Gobierno tiene que moverse. Nos gustaría votar a favor de los Presupuestos, porque significaría que son buenos para Galicia. Pero si esto no es así, evidentemente no va a ser esa la posición del BNG", ha advertido, para señalar que por ahora mantiene "toda la voluntad de diálogo".

Además, ha afeado a PSOE y UP que estén "jugando a las matemáticas parlamentarias" hasta tener los 176 votos favorables en el Congreso cuando la conformación de mayorías "puede cambiar de unos asuntos para otros". En este sentido, ha instado a los socialistas a "preocuparse por que los PGE sean buenos para Galicia", porque "hay cuestiones que van más allá de conseguir una mayoría".

En todo caso, Néstor Rego ha recordado que será la Executiva Nacional del BNG la que decida el sentido de su voto ante las cuentas estatales.

ENMIENDAS PARA "MEJORAR LA INVERSIÓN" EN GALICIA

El diputado del Bloque en las Cortes ha comparecido este lunes en el Ayuntamiento de Santiago en compañía de la portavoz municipal nacionalista, Goretti Sanmartín, para presentar sus enmiendas presentadas a los PGE, que buscan "mejorar la inversión" en Galicia y "las condiciones de vida de toda la ciudadanía".

Rego ha reconocido que el proyecto de Presupuestos presentado para 2022 son "solo ligeramente mejor" que el de 2021, aunque "más de la mitad" del incremento de la inversión territorializada se corresponde "con la construcción de las fragatas F-110" en Navantia Ferrol, a pesar de que parte de estos trabajos "no se van a hacer en Galicia".

Asimismo, ha lamentado que las partidas son todavía "insuficientes" para "compensar el déficit histórico" del Estado en relación con las infraestructuras gallegas, "sobre todo con el servicio ferroviario". En este ámbito, Rego ha denunciado que Santiago no esté conectada con Lugo y que Galicia no tenga servicios de cercanías ferroviarias, un asunto sobre el cual el BNG también ha presentado enmiendas.

En lo que respecta a la capital gallega, Goretti Sanmartín ha concretado propuestas como la creación de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, una petición que aprobó el pleno del Ayuntamiento "por unanimidad" y que sectores sociales, empezando por el Colexio da Avogacía, "lo llevan demandando tiempo".

La portavoz municipal del BNG también ha apuntado otras enmiendas como la duplicación hasta los 9 millones de euros de la aportación del Estado al Consorcio de Santiago, así como la inclusión de partidas para proyectos como la humanización de la rotonda de Conxo; el proyecto expositivo y el cambio de nombre de la estación intermodal por el de 'Daniel Castelao'; la ampliación de la red de saneamiento de las parroquias rurales; y la posibilidad de que la ciudad tenga un centro de la UNED.