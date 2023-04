El BNG organiza una jornada en Bruselas sobre "lecciones aprendidas" tras Angrois en el 10º aniversario

Ana Miranda, crítica con el balance: "No hubo investigación ni responsabilidades políticas, un juicio tardío e infracción abierta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El BNG organiza el próximo 6 de julio en Bruselas una conferencia sobre "las lecciones aprendidas en Europa" a raíz del accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, donde murieron 80 personas y 140 resultaron heridas.

Coincidiendo con la proximidad del décimo aniversario de la tragedia, la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, se ha mostrado crítica con el balance, puesto que "no hubo una investigación consecuente", según requirió la Comisión Europea, ni tampoco "responsabilidades políticas".

Además, se desarrolla estas semanas un juicio que considera "tardío", con el maquinista y el ex responsable de seguridad del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) como acusados, y Miranda ha puesto el foco sobre le proceso de infracción abierto por Europa contra España en relación al cumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria, que todavía continúa "en marcha".

La eurodiputada nacionalista ha hecho estas declaraciones acompañada por la candidata del BNG a la Alcaldía de Santiago, Goretti Sanmartín, a las puertas del Museo das Peregrinacións, donde este miércoles, a las 19,30 horas, la formación proyectará el documental 'Frankenstein 04155', que aborda las causas del siniestro de la curva de A Grandeira.

"ESCANDALOSO"

Por un lado, Ana Miranda ha señalado al reciente accidente de tren registrado en Grecia, donde "sí hubo dimisiones", mientras que Goretti Sanmartín se ha referido a los ceses tras la polémica por los trenes 'Feve' de Asturias y Cantabria.

"Aquí sigue sin haber responsabilidades políticas, un juicio aún abierto y un procedimiento de infracción abierto en Bruselas", ha incidido la eurodiputada. Es "escandaloso", ha incidido, a su lado, la líder local del Bloque.

Por eso, el próximo 6 de julio el BNG organiza en Bruselas una conferencia "sobre las lecciones aprendidas en Europa del accidente de Angrois", a la que están invitadas la Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés), la comisaria del ramo, la asociación de víctimas y también Adif, Renfe y el Ministerio de Transportes. "Creo que tienen que dar la cara públicamente", ha advertido Miranda.

"MESES CLAVE"

Asimismo, ha reiterado que el procedimiento de infracción a España sigue "abierto" y ha revelado una nueva reunión con el gabinete de la comisaria en la que preguntó por el plan de acción que "está entregado y la ERA está revisando".

"En los próximos meses sabremos si cumple los requisitos que impuso la ERA en aquel informe de 2016. Estos meses van a ser clave", ha subrayado.

El Bloque, según ha remarcado, lo que quiere es que "se cumpla" con la normativa para que "no se produzca un accidente como el de Angrois", por eso aboga por "hacer presión" y que "esta lección tiene que servir para el cumplimiento de la normativa en toda Europa", ya que se trata de "un problema europeo, no solo gallego y estatal".

"FUERZA" A LAS VÍCTIMAS

"En contacto con las víctimas", Miranda les ha trasladado "mucha fuerza en estos momentos tan duros de testimonios en el juicio", consciente de lo "duro" que es "lo que están pasando".

En este sentido, espera "una sentencia ejemplificadora", si bien avisa de que en el proceso "no están los principales implicados responsables".

A este respecto, y a preguntas de los periodistas, ha criticado que PP y PSOE "buscaron cubrirse en ambos gobiernos cuando tuvieron una oportunidad de cambiar las normativas de control de riesgos y de dar la cara". "Lo vimos en el caso del señor Blanco, de la señora Pastor", ha recriminado, por los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor.

"Este tema pasó como una cuestión sin pena ni gloria, pero para el BNG es una cuestión de trascendencia política y ética para el honor de las víctimas. Y no vamos a parar hasta que se consiga", ha enfatizado.

Su objetivo es "que nunca más se produzca un accidente como el de Angrois porque a día de hoy se sabe que puede volver a producirse". Sobre este extremo, Goretti Sanmartín ha aludido a los "errores que hubo para un accidente que pudo ser evitable con un sistema de seguridad que ahora se está hablando de implantar", por el ERTMS.

"POR SUPUESTO" DEBERÁ HABER DIMISIONES

A la cuestión de si debe haber dimisiones si el ex alto cargo de Adif sale condenado, Ana Miranda ha respondido rotunda que "por supuesto" y además ha añadido que "hay exministros que deberían dar la cara con esta situación y no son capaces de hacerlo". Es, ha concluido, "un tema tan duro y tan grave que no tiene caducidad", puesto que "hay 80 muertos y 140 heridos".

Por último, de hecho, ha opinado que "lo que se está pidiendo a Cortabitarte", por Andrés Cortabitarte, el ex director de seguridad de Adif procesado, para el que fiscalía y víctimas piden cuatro años de prisión, a su entender "son pocos años de cadena".

Por su parte la candidata del BNG a la Alcaldía, Goretti Sanmartín, ha hecho un llamamiento a quienes no hayan visto el documental para que acudan a verlo y ha recordado que "fue censurado en las televisiones públicas", por lo que "proyectarlo contribuye a levantar ese veto".