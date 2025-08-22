El BNG pide celebrar un pleno extraordinario donde Rueda responda a "muchas preguntas" sobre los incendios

El viceportavoz del BNG en el Parlamento, Luis Bará, a 22 de agosto de 2025. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha registrado una solicitud para la celebración de un pleno extraordinario, con el que exige al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "dar explicaciones" y abrir un "debate público" ante la ola de incendios que asola Galicia, con especial incidencia en la provincia de Ourense.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el viceportavoz de la formación en el Parlamento, Luis Bará, que ha indicado que, del mismo modo, han pedido la convocatoria "urgente" y "en los próximos días" de la Diputación Permanente, el órgano que asume la función legislativa en los periodos inhábiles de la Cámara gallega.

"Pensamos que Rueda tiene que dar respuesta a muchas preguntas, a muchas preocupaciones y a muchas cuestiones por las que se pregunta también la sociedad gallega", ha esgrimido Bará tras el registro de ambas peticiones.

Como ya ha apuntado el BNG en anteriores ocasiones durante la ola, uno de los motivos que sustentan las solicitudes es la exigencia de "explicaciones en sede parlamentaria sobre la actuación de la Xunta", tanto en materia de prevención como de extinción de los fuegos y las consecuencias de los mismos.

En esta línea, el BNG pide también "dirimir las responsabilidades políticas derivadas de la actuación del Gobierno gallego", que señala que se extienden a los "últimos años". Asimismo, insta a "cambios profundos" en las políticas de gestión forestal, territorial y de medio rural, donde detectan "numerosas carencias".

"Como no se hizo después de los grandes fuegos de 2017 y 2022 y no se cumplieron las previsiones y las recomendaciones derivadas de los grandes fuegos de 2017, es el momento de un cambio profundo", ha reiterado.

El BNG insiste en la necesidad de un plan de 200 millones de euros para compensar los daños e impulsar la recuperación de las zonas devastadas por los fuegos. "Estos incendios deben marcar un antes y un después", ha concluido Bará, con lo que ha reclamado a la Xunta "responsabilidad, compromiso y medidas a la altura de la gravedad de la situación".