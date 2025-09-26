BNG pide a Cuerpo que no participe en el Foro que acogerá la Illa da Toxa, en el que estará un exprimer ministro israelí

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha presentado en el Congreso una pregunta relacionada con el 'Foro la Toja', que se celebrará del 2 al 4 de octubre en la Illa da Toxa, para reclamar al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no participe en un evento que "no cumple con la legalidad lingüística" al no respetar el topónimo oficial y que incluye la participación del que fue primer ministro israelí, Edhud Olmert.

De ello ha informado la formación nacionalista en un comunicado, en el que pide al Ejecutivo estatal que exija a la organización que retire la participación del que fue primer ministro de Israel bajo cuyo mandato se llevó a cabo la Operación Plomo Fundido sobre la Franja de Gaza.

El BNG sostiene que se trata de un "criminal de guerra sionista" que ocupó "altos cargos" en el gobierno de Ariel Sharon y que se convirtió en primer ministro entre el 2006 y el 2009, época en la que "fue responsable de la Operación Plomo Fundido", "artífice de la devastación y de la destrucción de Gaza entre los años 2008 y 2009, con la muerte de miles de palestinos, destrucción de hospitales, escuelas, viviendas y muchas infraestructuras".

Además, el Bloque ha vuelto a denunciar en esta VII edición la "deturpación del topónimo A Toxa" y la negativa de la organización a cumplir con la legalidad lingüística vigente".

Ante todo ello, el BNG incide en que "el Gobierno debe negar su apoyo público al evento" y dirigirse a la organización para que asuma la "legalidad vigente y respete el nomenclátor establecido por la Xunta y la retirada de la participación de representantes del sionismo".