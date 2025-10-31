BNG pide al PP parar la "campaña de difamaciones" con "mentiras y ataques" a personas críticas con su gestión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz primera del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha pedido al PP que frene la "campaña de difamaciones al más puro estilo de Rueda" con "insidias, mentiras y ataques" contra organismos, instituciones y personas que son críticas con su acción de Gobierno o que "no controla políticamente".

"Estamos viendo el Partido Popular más desatado que nunca, lanzando ataques contra todo y contra todos, sin respetar ya nada ni a nadie", ha criticado la diputada nacionalista.

En concreto, Rodil ha puesto como ejemplo "la campaña contra la Universidade de A Coruña y su rector", vulnerando, en su opinión, "la autonomía universitaria" e incluso "poniendo en cuestión el derecho a la libertad de expresión". "Es inadmisible", ha asegurado.

También ha puesto como ejemplo las críticas de miembros de la Administración autonómica y del propio presidente de la Xunta contra la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de paralizar un parque eólico en Mazaricos.

Para Olalla Rodil, estas campañas "de difamación" demuestran que los populares gallegos están "muy crispados, muy irritados y muy nerviosos" por el "ascenso del BNG".

"Lo que hay detrás de todo esto es un PP que ve como cada vez más gallegas y más gallegos ven en el BNG la alternativa política que Galicia necesita, que ven en el nacionalismo gallego un proyecto que avanza con paso firme, con un liderazgo claro y fuerte como es el de Ana Pontón, y sobre todo, un proyecto político con ideas claras y propuestas concretas para mejorar la vida de la gente y para defender los intereses del País", ha reivindicado.

Por todo ello, el Bloque ha reclamado al PP "un poco de calma y de sosiego", así como que abandone "el lodazal de la política" y tenga "un poco de respeto por la gente".