BNG pide a la Xunta "actuar" ante el fallo sobre custodia de la jueza de Málaga e impulsa una declaración en la Cámara

Pontón muestra su apoyo a la madre de Muros a la que se le cuestiona la custodia y reivindica el valor del rural gallego frente a "prejuicios"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado a la Xunta de Galicia que "actúe" después de que trascendiese el contenido de una sentencia judicial emitida por una jueza de Marbella (Málaga) en la que, según recogió 'La Voz de Galicia', se alude a una "Galicia profunda" como argumento para cuestionar la custodia a una madre de Muros (A Coruña) sobre su bebé de un año.

Los nacionalistas, que también impulsan una declaración institucional en la Cámara autonómica, han querido, en primer lugar, "trasladar todo el apoyo" a esta madre a la que le han dicho que su localidad "no es un lugar apropiado" para criar a su hijo, una sentencia que ven llena "de prejuicios" y que rechazan de plano.

"Es muy duro que se le pueda cuestionar a una mujer la custodia de su hijo y, mucho más, con argumentos que son única y exclusivamente prejuicios de una magistrada que considera que criarse en un entorno rural limita y, además, es negativo", ha censurado.

Pontón ha advertido de que "hay miles de gallego", y ella misma, se crían en entornos rurales, en pequeñas villas y parroquias, del interior y costa de Galicia, y "nada de esto supuso ningún inconveniente", sino que "formó parte de la formación, de la manera de ser y estar en el mundo, y que aportó valores muy positivos".

Por ello, ha juzgado que quien considere que crecer en el rural de muros es "un lastre" y no les permite "ser felices", realmente "no tiene ni idea de cómo es Galicia y está llena de prejuicios".

"NO PUEDE QUEDARSE DE BRAZOS CRUZADOS"

La portavoz del BNG ha advertido, en este sentido, que el Gobierno gallego "no puede quedarse de brazos cruzados", de manera que ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y al Ejecutivo gallego que "actúen". "¿Qué tiene que decir el presidente de la Xunta ante una sentencia que le cuestiona una madre gallega la custodia de su hijo de un año alegando que hay lugares de Galicia en los que no se puede criar a ese niño porque son ambientes donde no hay oportunidades y no se garantiza la felicidad de ese niño?", se ha preguntado.

Pontón ha puesto el acento en que, precisamente, "lo más importante en este debate" es la "felicidad" de ese niño. "Los derechos del menor tienen que estar por delante y, cuando vemos una sentencia que se asienta en prejuicios, algo está fallando en ese procedimiento", ha apuntado.

Así, ha pedido que la Xunta "se ponga de inmediato" con esa madre para ofrecerle el asesoramiento jurídico que necesite para "corregir un atropello" sobre una situación que "nos indigna colectivamente", porque "se siguen reiterando prejuicios que en pleno siglo XXI no deberíamos tener que escuchar".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Paralelamente, el BNG impulsa en el Parlamento de Galicia, como "primera institución" autonómica, una declaración institucional, porque "no puede quedar al margen de este asunto".

El documento, que se ha planteado a los demás grupos, pretende que la Cámara autonómica "reivindique el valor de vivir en el rural y en cualquier lugar de Galicia", con "la misma dignidad y capacidad de desarrollarse como personas y de ser felices, igual que en cualquier otra parte del mundo, incluida en Marbella".

Pontón ha hablado de su caso personal, criada en Chorente (Sarria-Lugo) y ha planteado que si tuviese que "escoger" entre su localidad y Marbella, tiene "clara" su elección. "Fui una niña muy feliz", ha afirmado.