BNG pide a la Xunta que "anteponga" los derechos de la infancia a intereses partidistas ante la llegada de migrantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG reclama a la Xunta que esté a la altura en la acogida de menores de Ceuta y "anteponga" los derechos de la infancia a los intereses partidistas.

La portavoz de Infancia y Familia del BNG, Ariadna Fernández, ha advertido de que las "carencias" del sistema gallego de protección, "sobresaturado desde hace años, no pueden ser una excusa para no ejercer la solidaridad".

Por ello, reclaman a la Xunta que actúe con "responsabilidad, solidaridad y sensatez" en la Mesa Sectorial de Infancia que se celebrará este jueves.

"Los niños no pueden ser utilizados como arma política ni para arañar una presa de votos", ha advertido. "Es absolutamente irresponsable que la propia conselleira de Política Social se refiera como una avalancha a niños que están en una situación de especial vulnerabilidad y que precisan ayuda y acogimiento. Este tipo de discursos estigmatizan a los menores y contribuyen a presentarlos como una amenaza", denuncia Fernández.

El BNG critica también la falta de transparencia de la Xunta en este ámbito, ya que los datos sobre el funcionamiento del sistema de protección son facilitados "a cuentagotas y con años de retraso".

La diputada recuerda que los centros de protección llegaron a registrar niveles de ocupación del 108%, una cifra que "evidencia" que las carencias del sistema son anteriores a la actual situación en Ceuta. "Si el sistema está sobresaturado, la responsabilidad es de la Xunta, que lleva años sin poner los recursos necesarios. Los niños que llegan solos no son responsables de las carencias de un sistema que ya estaba al límite", ha señalado.

Para el BNG, la solución pasa por reforzar el sistema público de protección y no por crear espacios diferenciados para los menores migrantes. "Necesitamos más recursos para todo el sistema, no crear 'guetos' como el de Monforte. Los niños que llegan solos tienen que ser protegidos e integrados, no apartados en función de su procedencia", ha señalado la diputada.