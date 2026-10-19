BNG y PSdeG creen que las cuentas de la Xunta "ignoran" los problemas de los gallegos y "benefician a una minoría"

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia para fijar el calendario de tramitación de los Presupuestos de la Xunta para 2027 - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han coincidido este lunes al denunciar que los presupuestos de la Xunta para 2027 presentados por el Gobierno gallego "ignoran" los problemas de los gallegos y "benefician a una minoría".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado que estas cuentas "ignoran" los problemas de las familias para llegar a fin de mes, no dan respuesta a las "miles de personas que no pueden acceder a una vivienda" ni solucionan las listas de espera tanto en los hispitales como en la atención primaria.

"Continúan con políticas que van a deteriorar los servicios públicos, no dan soluciones a la crisis de la vivienda ni tampoco dan una ayuda real a las familias ni a los sectores económicos ahogados por el coste de la vida y el alza de los combustibles", ha dicho para reprobar que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, presente unas cuentas que "benefician a una minoría mientras dejan de lado a quien lucha cada día por salir adelante".

Así, ha denunciado que bajan los impuestos a los que más tienen y "dan migajas" a las mayorías social, al calificar "miseria" la rebaja del 0,25% en el IRPF que supone 12 euros al mes para las rentas de más de 60.000 euros, pero solo 2,7 euros para las inferiores a 13.000 euros.

Además, ha criticado que "solo suba 2,5 euros el tramo autonómico de las pensiones no contributivas". "Parece que le está tomando la delantera a Feijóo con los sacrificios", ha dicho antes de denunciar que el pago de la deuda pública es la "tercera consellería de la Xunta", con más gasto que vivienda, política social o pesca.

CRÍTICAS DEL PSDEG

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha sostenido que los presupuestos no van a recoger lo "verdaderamente importante" porque solo están pensados a "equilibrar cuentas, a hacer un sudoku", pero "no afrontan los problemas reales" de los gallegos.

"Son los presupuestos de un contable, que hace una ingeniería numérica; pero no son los presupuestos de un político que quiera resolver los problemas", ha manifestado.

De este modo, ha asegurado que "no hay inversión real que transforme absolutamente nada", que "son continuistas" y que dejan tres grandes cifras": la de personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda, más de 420.000 personas en listas de espera en el Sergas y más de 10 diez meses de espera en dependencia.

Lara Méndez, que se ha preguntado en qué ayudan a las familias los beneficios fiscales anunciados por Rueda, también ha reprochado que el Ejecutivo gallego trate de "presumir de endeudamiento cero", cuando tras 17 años de gobierno pasó de 4.000 millones de deuda a superar los 13.000. Todo ello, ha dicho, mientras renuncia a la quita de 4.010 millones propuesta por el Gobierno.