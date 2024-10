El BNG y el PSdeG piden a la Xunta que garantice que la vivienda pública no se pueda pasar el marcado privado

El PPdeG asegura que la propuesta supone una "enmienda a la totalidad" a las políticas de la oposición "en el pasado"

El BNG y el PSdeG han presentado este viernes sendas baterías de medidas para aumentar el parque público de vivienda en Galicia, entre las que ambos coinciden en reclamar a la Xunta que garantice que la vivienda pública no se pueda pasar al mercado privado.

En primer lugar, en una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega, la viceportavoz socialista en el Parlamento gallego ha informado de que su grupo ha registrado una proposición no de ley para garantizar que "la vivienda pública sea siempre pública y no se pueda pasar nunca al mercado privado".

En línea con lo avanzado por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la jornada del jueves, la parlamentaria ha apelado a apostar por la "protección permanente" para las promociones sujetas a cualquier régimen de protección público.

Por este motivo, la primera de una serie de iniciativas que los socialista defenderán en el Parlamento reclama de la Xunta el impulso de las modificaciones normativas que sean necesarias para cumplir ese objetivo, al tiempo que señala la "urgencia" de "incrementar el parque de vivienda social, tal y como exige la ley estatal", porque "las ciudades gallegas se encuentran en una clara situación de emergencia habitacional".

En este sentido, se ha referido a la falta de políticas de vivienda de los gobiernos de Feijóo y Rueda durante los últimos 15 años como la causa del actual problema. "Hay poca vivienda para compra y el alquiler es cada vez más caro", ha afirmado para hablar de "datos alarmantes" como el hecho de que el precio para los inquilinos se incrementase un 7% "solo en el último año".

Lara Méndez ha puesto como ejemplo de la situación el caso de "una ciudad como puede ser la de A Coruña", en la que en los últimos 15 años, coincidiendo con el periodo del PP al frente de la Xunta, "los precios se incrementaron un 48%. "Es decir, aumentaron el doble de lo que aumentan los salarios", ha dicho para calificarlo de "insostenible" para la juventud y las familias gallegas.

"Un alquiler ya cuesta más que una hipoteca en cuatro ciudades de Galicia", ha añadido para lamentar que el PP "no crea en las políticas de vivienda pública".

Así, ha dicho que durante los cuatro años de gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño se construyeron 11.602 viviendas de promoción pública. Mientras que, por la contra, en los 15 de Feijóo y Rueda , entre los dos, "solo fueron 5.855". "Rueda anuncia ahora que va a triplicar el dinero destinado a vivienda, pero no le pone el apellido, y nosotros queremos que le ponga apellido: vivienda pública", ha remarcado.

Además, ha exigido que los fondos "no se multipliquen por tres, sino por seis" para "igualar al Gobierno de Touriño y ha dicho también que la voluntad de la Xunta de incrementar la inversión se debe a que los fondos europeos conseguidos por Pedro Sánchez son finalistas, porque, de lo contrario, "a lo mejor tampoco le dedicaba tanta inversión".

Lara Méndez ha concluido insistiendo en que hay que "evitar que el PP favorezca la especulación" y conseguir que la protección sobre las viviendas sea permanente". "No vale que de inicio se construya como pública si con el paso del tiempo se convierte en privada", ha apuntado.

PROPUESTA DEL BLOQUE

Por su parte, en otra rueda de prensa ofrecida en el Pazo do Hórreo este viernes, la parlamentaria del Bloque Alexandra Fernández también ha considerado necesario que se califique de forma permanente la vivienda protegida. "Estamos viendo como vivienda protegida vuelve al mercado libre, duplicando el precio al que se compró", ha dicho para sostener que si esa vivienda recibe ayudas públicas debe continuar "siempre" con precios tasados.

Todo ello en una intervención en la que ha reclamado un cambio de modelo de la vivienda protegida al asegurar que ahora mismo familias con salarios bajos "ni tan siquiera podrán optar a acceder a vivienda protegida". "Pedimos ajustar los precios y establecer también bonificaciones en función de los ingresos para volver a convertir la vivienda protegida en accesible", ha afirmado para pedir también un aumento del suelo de vivienda protegida.

Alexandra Fernández también ha atribuido el "grave problema" de acceso a la falta de medidas por parte del Gobierno del PP en los últimos 15 años, en los que "alimentó el problema aumentando el uso especulativo y aniquilando todas las inversiones en vivienda".

Así las cosas, en un contexto en el que la "situación" es ya "absolutamente insostenible", ha destacado que su formación ofrece propuestas frente a las medidas "anecdóticas" anunciadas por la Xunta que "no van a modificar las condiciones que imposibilitan en estos momentos el acceso a la vivienda" y que, según ha indicado, pasan por la relación que existe entre los salarios y los precios, la presión turística sobre el mercado residencial y la falta de alternativas públicas en esta materia.

Tras señalar que algunas de las medidas de la Xunta suponen incluso "autoenmiendas" a su gestión, la diputada ha dicho que "el problema de la parálisis en el desarrollo de vivienda protegida" no está en temas de tramitación y de ordenación urbanística, sino en el hecho de que el PP "no invirtiese en los últimos años", "no apostó por desarrollar suelo ni hizo vivienda protegida en los últimos 15 años".

Alexandra Fernández, que también ha acusado al Ejecutivo autonómico de hacer una "ocultación activa" de los datos en materia de vivienda, ha señalado que "hay años en los que no se licitó ni una sola vivienda pública" en Galicia.

Así las cosas, Fernández ha considerado que los anuncios de la Xunta no responden a un "compromiso real". "El PP es mucha propaganda y pocos resultados", ha añadido para señalar que lo que hacen los populares es "ir dando tumbos", anunciar presupuestos que "después no cumplen", comprometer viviendas que "después no hacen" y cambiar las normas que ellos mismos elaboran porque "son ineficaces".

Además, la parlamentaria nacionalista ha denunciado las trabas de la Xunta a la declaración de zonas de mercado tensionado. "Es necesaria una apuesta valiente para esta declaración de mercado tensionado a nivel gallego desde la propia Xunta y también que el Gobierno se comprometa con medidas estructurales y no con parches, anécdotas, que ni siquiera cumple", ha dicho.

Entre otros asuntos, Fernández también ha calificado de "fundamental" abordar el problema de las viviendas de uso turístico y ha lamentado que la ausencia de medidas del Gobierno gallego para ello.

RÉPLICA DEL PP

Enfrente, preguntado por la propuesta de los grupos de la oposición de garantizar que la vivienda pública no pueda pasar al mercado privado, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha considerado que esta sugerencia supone una "enmienda a la totalidad" a las políticas de la oposición "en el pasado".

"Si hacen un reconocimiento de culpas, no seré yo el que critique esa autocrítica por parte de los socialistas", ha afirmado para poner en valor las medidas anunicidas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en materia de vivienda en los últimos días.