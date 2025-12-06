El BNG reclama "superar" una Constitución "heredada del franquismo" y defiende un "autogobierno real" para Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado "un nuevo estatus político" para Galicia, superando el marco de una Constitución "heredada del franquismo" y ha defendido un autogobierno "real y libre de interferencias centralistas".

Así lo ha declarado este sábado durante la celebración de la fundación del Partido Galegista el 6 de diciembre de 1931, en un acto que ha tenido lugar en el Panteón de Galegos Ilustres, y que ha servido también para rendir homenaje a la figura de Castelao.

"Seguimos reclamando democracia plena y el reconocimiento de Galicia como una nación que tiene derecho a un autogobierno real, con capacidad de decisión para gestionar nuestros recursos", ha incidido Pontón.

A renglón seguido, en una declaración política, ha defendido la necesidad de "blindar" la capacidad plena de decisión de Galicia en "ámbitos clave" para el desarrollo económico, social y cultural, "sin interferencias centralistas".

Pontón ha denunciado que el actual marco constitucional "perpetuó y acentuó" la "dependencia y el centralismo" que denunciaba Castelao y el Partido Galeguista.

"Tenían claro que esa dependencia política y las agresiones y expolios derivados eran la causa del atraso de Galicia y de la imposibilidad de mirar hacia un futuro mejor", ha esgrimido la líder nacionalista.

En este contexto, ha subrayado que "no pueden" celebrar una Constitución que "niega, limita los derechos y aspiraciones nacionales", que "pone trabas" al desarrollo y bienestar y que "consolida una institución tan anacrónica y antidemocrática como la monarquía".

Además, Pontón ha ensalzado que el BNG cada vez "concita más apoyos e ilusión" como la "única alternativa" que tiene la comunidad gallega para "conseguir la transformación social" que necesita.

"El PPdeG sabe que somos la alternativa solvente y cada día están más nerviosos", ha asegurado Pontón, al tiempo que ha aseverado que los ataques, "cada día más agresivos", que recibe el BNG desde las filas populares son "la mejor demostración de que el BNG está en el camino correcto".

"SACAR A LAS GALLEGAS DE LA CRISPACIÓN"

Pontón ha continuado su discurso denunciado las palabras del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, sobre dejar sin protección de la Policía Autonómica a las víctimas de violencia de género.

Para la líder nacionalista, estas palabras son "el último ejemplo del servilismo a Feijóo" del Gobierno de Rueda, poniendo a las mujeres "a los pies de los caballos" como medida de presión en su "estrategia partidista".

"Pedimos al señor Rueda que saque a las gallegas del barro político de crispación y de confrontación del PP", ha destacado Pontón, al tiempo que ha instado al presidente autonómico a "dejar de usar a las mujeres" en su "confrontación partidista con el Gobierno central" y a garantizar que todas las gallegas víctimas de violencia machista "tengan la protección policial que necesitan".