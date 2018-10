El BNG rememora el primer Día da Patria con una pancarta como la de 1968 en Compostela y llama a manifestarse este 25X

Publicado 17/07/2018 14:35:04 CET

Goretti Sanmartín asegura que "reivindicar la memoria es dar pasos hacia el futuro" y hoy ser nacionalista es ser tan "rebelde" como hace 50 años

El BNG ha desplegado este martes una pancarta por una Galicia "ceibe e socialista --libre y socialista--" en la Alameda compostelana en recuerdo a la que colgaron los nacionalistas en 1968, bajo la dictadura franquista. Fue la que se considera primera movilización del Día da Patria y que este 2018, cuando se cumplen 50 años, la formación frentista quiere recordar especialmente haciendo hincapié en que hoy en día ser nacionalista es "tan rebelde" como entonces.

Con esa misma idea que hace 50 años, el Bloque ha llamado a jóvenes y a todos los gallegos, en general, a participar en próximo 25 de julio en la manifestación habitual que partirá a mediodía de la Alameda con el fin de conseguir "una nación mejor" a partir del "proyecto inclusivo del nacionalismo", que "quiere integrar y sumar a todos aquellos grupos que busquen la conquista de los derechos nacionales del país".

Son palabras de la candidata del BNG a la Alcaldía de Santiago, Goretti Sanmartín, pronunciadas en el acto celebrado en el Paseo da Alameda en el que, junto a otros dirigentes nacionalistas y Saleta Goi, que participó en aquella primera movilización hace 50 años, se fotografiaron junto a la pancarta y una ampliación de la instantánea sacada en 1968.

Este eslogan, tal y como ha recordado Goretti Sanmartín, fue motivo de "dura represión por parte de un régimen" que, pese a todo, "no fue capaz de conseguir lo que pretendía" (frenar el avance nacionalista), porque, "desde ese momento, los manifestantes fueron tomando las calles de Compostela progresivamente hasta llegar a la Praza da Quintana".

Así, ha apuntado que esta plaza compostelana "se convirtió en el centro neurálgico de ese movimiento vivo, plural y colectivo que reivindica a Galicia como nación", con "sus derechos". Por ello, ha incidido en que, "si los gallegos quieren cambiar algo, debe ser a través de esas reivindicaciones nacionales".

Por ello, ha insistido en que los gallegos son "herederos de ese momento" y que "reivindicar la memoria es también dar pasos hacia el futuro". En este sentido, la portavoz nacionalista ha asegurado que "hoy ser nacionalistas es ser tan revolucionario y tan rebelde y transformador como en aquel momento, cuando las personas se jugaban su libertad".

PROGRESIÓN DE ACONTECIMIENTOS

En este sentido, Goretti Sanmartín ha recordado que el BNG nació en el año 1982, pero ya "partía de una tradición nacionalista con muchos años de historia", algo que "se debe reivindicar". Por ello, ha apuntado que hace ya "100 años que la Asamblea Nacionalista Galega decidió que el 25 de julio fuese el día dedicado a conmemorar Galicia". Y, tal y como ha explicado, "a partir de ahí hubo cada vez más llamamientos a reivindicarlo como tal, como fiesta nacional dedicada a la patria".

Además, ha señalado que el acto, "de manera muy especial", pretende poner en valor "todas aquellas iniciativas que tuvieron lugar alrededor de los años 30, en torno al Partido Galeguista", en un momento en el que "el propio Castelao hacía un llamamiento en su 'Mitin das Arengas', en la Praza da Quintana, tras una marcha desde el Paseo da Ferradura".

La candidata nacionalista a la Alcaldía de Santiago ha asegurado que, "a partir de ese momento, la Quintana se convirtió en centro de las reivindicaciones nacionalistas del país", ya que en ella "continuaron las manifestaciones espontáneas, muchas veces encabezadas y lideradas por mujeres, que ya tuvieron desde aquel momento un lugar privilegiado en la causa nacionalista y en la lucha por los derechos nacionales".

Así, ha recordado que todas esas manifestaciones terminaban, "como no podía ser de otra manera, en la estatua de Rosalía, en la propia Alameda de Santiago". No obstante, ha señalado que "todo eso fue interrumpido por el levantamiento militar" (1936) y, no fue hasta el año 1968, "cuando un grupo de personas decidieron arriesgarse en unos momentos difíciles, de feroz represión, de pérdida de libertades completas".

Por ello, en un "acto de rebeldía completa", según ha calificado Goretti Sanmartín, "decidieron ir a la Alameda y poner una faja como la que se ha colgado" este martes, con el lema de 'Viva Galiza ceibe e socialista', pero "en un momento en que el régimen intentaba que no hubiese ningún tipo de movilización".

RECUERDO DE SALETA GOI

Entre esos manifestantes que estuvieron presentes en la reivindicación realizada en 1968, este martes ha asistido al acto Saleta Goi, viuda del poeta gallego Manuel María, una mujer que, tal y como ha indicado Goretti Sanmartín "siempre ha asistido a la celebración de Día da Patria" a lo largo de los años.

Al respecto, la propia Saleta Goi ha asegurado que asiste a la lectura frente a la estatua de Rosalía "desde el año 1959" --cuando se casó--, y que, "desde ese momento", no faltó "ningún año". Allí conocía a numerosos intelectuales galleguistas de la época, como Otero Pedrayo, Fermín Bouza Brey, Francisco Fernández del Riego, Domingo García-Sabell o Ramón Piñeiro López, entre otros.

A nivel político, la representante galleguista ha asegurado que en 1968 "se llenó toda Galicia de panfletos con este slogan ('Viva Galiza ceibe y socialista')". Además, ha recordado que los policías estaban informados de las manifestaciones "por chivatazos, porque de aquella no había tecnologías". Así, ha explicado que "cuando aquí se concentró la gente", se formaron una especie de "guerrillas", porque los asistentes "corrían de un lado a otro volviendo locos a los policías".

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA

Por otra parte, Saleta Goi ha explicado que desde aquel año de 1968, el movimiento nacionalista ha avanzado "con muchas dificultades, por la presión que tiene encima". En este sentido, ha asegurado que reivindicar "es muy difícil, pero muy necesario". "O tenemos país, o nos anulan", ha aseverado.

De este modo, ha realizado un llamamiento a la gente joven, que "tiene que pensar eso", ya que "si quiere tener futuro tiene que defender este país, sino no lo va a tener, será carne de emigración". Así, ha insistido en que "no somos de Valladolid, de Cuenca ni de ningún sitio de esos, o somos gallegos o no lo somos, así de radical".

Asimismo, se ha referido también a "catalanes y vascos", que "tienen un problema de liberación" como el de Galicia, con "una Constitución que dicen que es sagrada, y que cataloga Galicia --por los que salieron del franquismo--" como nacionalidad histórica. De este modo, ha afirmado que la Comunidad gallega "tiene los mismos derechos que los catalanes y los vascos, pese a que cuando estos hablan se preocupan solo de ellos", aunque todos sean "independentistas".

PROCESO DE CONQUISTA DE LA QUINTANA

Sobre la llegada a la Praza da Quintana de Santiago por parte de las manifestaciones nacionalistas, Saleta Goi ha recordado que "entrar en la plaza fue muy difícil" y no se dio hasta 1984, cuando "ya había elecciones".

Además, la activista nacionalista ha bromeado con que tanto ella como los intelectuales galleguistas fueron varias veces "a la cadena" y "no pasa nada", porque "lo importante es tener ética". Así, ha asegurado que, "si uno es gallego, debe tener todos los derechos, no por ser más pobre que los catalanes tiene menos derechos". En este sentido, ha recordado la frase de Castelao, "aquí ponemos la vaca y la mugen en Madrid".

Finalmente, Saleta Goi ha invitado a todos los jóvenes a asistir a las manifestaciones del 25 de julio para que "refuercen la historia, porque sin conocer algo esa ética se devalúa". Por ello, ha asegurado que "hay mucho movimiento, pero no llega solo con eso": "Hay que saber lo que somos y a donde vamos, si no, malo", ha aseverado.