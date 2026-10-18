El BNG tacha de "ridículas" las rebajas del IRPF previstas en Galicia y acusa a la Xunta de hacer "política para ricos"

La portavoz parlamentaria de Facenda del BNG, Noa Presas, durante una intervención en el Parlamento de Galicia, a 18 de octubre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Facenda del BNG en el Parlamento, Noa Presas, ha tachado de "ridículas" las rebajas de los cuatro primeros tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) contempladas en los presupuestos gallegos de 2027 y ha acusado a la Xunta de hacer "política para ricos".

"El PP está centrado en ayudar a quien más tiene y en abandonar a quien más lo necesita", critica en un audio remitido a los medios. Presas avanza que, frente a ello, su formación emendará las cuentas con propuestas como el impulso de una reforma fiscal para "rescatar a la gente" y para poder financiar fondos contra la crisis de precios o de ayuda al sector primario.

"Con una inflación desbocada, la más alta del Estado, lo que hace Rueda es anunciarnos una rebaja ridícula de un 0,25 % que apenas se va a notar porque se la va a comer la inflación y que, desde luego, no va a ayudar a quien menos tiene. Muchísimas de esas personas ni siquiera hacen la declaración de la renta", expone.

La parlamentaria apunta que la falta de deflactación hizo que la cueta media del IRPF en Galicia pasase de 6.000 a 6.741 en un año, "un 12,4 % más", asegura. Considera que los presupuestos para 2027 "avanzan en un modelo de una Galicia cada vez más desigual", al mismo tiempo que, a su modo de ver", "se mantienen los privilegios a las rentas más altas y a los patrimonios más altos".

En concreto, respecto a los "privilegios" que denuncia, recalca que el PPdeG mantiene la bonificación del 50 % al impuesto de patrimonio, deja exentas el 99,9 % de las herencias y amplía ahora las reducciones en el de sucesiones.

"Solo 707 personas concentran casi el 40 % de las rentas del ahorro en nuestro país", señala. Entre las cifras recogidas, Noa Presas asegura que los declarantes con rentas de 150.000 euros "crecieron en casi un 25 % en un solo año, hasta los 8.028", lo que contrapone al dinero aportado a las arcas por los tramos más bajos: "Quien declara menos de 60.000 aporta más del 60 %".

ENMIENDAS DEL BNG

La parlamentaria nacionalista anticipa que el BNG emendará el texto presentado en tres sentidos. El primero consiste en la reclamación de un fondo extraordinario para responder a la crisis de precios, "con medidas para garantizar la subida de las ayudas sociales y pensiones no contributivas, el acceso a la alimentación y el acceso a la vivienda".

El segundo supone medidas de estímulo económico y ayuda al sector primario por la carestía de productos y combustibles. El tercero está orientado a ayudar a financiar todo lo anterior, proponiendo "una reforma fiscal basada en la justicia social", que modifique el IRPF y los principales impuestos que dependen de la Xunta para que "pague menos quien menos tiene y más quien más tiene".