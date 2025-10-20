El BNG tacha de "rutinarios" los presupuestos de la Xunta y el PSdeG los ve "absolutamente decepcionantes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de la oposición, Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), han tachado de "rutinarios y propagandísticos", así como de "absolutamente decepcionantes" los presupuestos de la Xunta para 2026 que este lunes ha entregado el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en la Cámara gallega.

En rueda de prensa tras la junta de portavoces, Pontón ha reprochado también que sean "una coladera para modificar leyes por la puerta de atrás y sin debate parlamentario", censurando que "se modifican 69 leyes y 16 reglamentos".

Mientras, el líder socialista ha censurado que "lo único que crece" en Galicia son "los demandantes de vivienda, de ayuda a dependencia o de atención sanitaria pública". "El Gobierno de Rueda no está dando respuesta a los principales problemas que tienen los ciudadanos de este país", ha manifestado.

Por su parte, el viceportavoz del PPdeG Alberto Pazos ha lamentado que el BNG califique las cuentas como de "un gobierno sin proyecto de país", comparándolo con "el proyecto que ellos defienden", y que el PSdeG "tenga la desfachatez" de criticar los presupuestos cuando el Gobierno central "lleva desde 2023 con unas cuentas prorrogadas".

