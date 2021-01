El BNG ve "inaceptable" el cierre de la central de As Pontes y exige buscar "alternativas viables"

Central de As Pontes

Central de As Pontes - EUROPA PRESS - Archivo

A CORUÑA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido a la Xunta y al Gobierno central ponerse "a trabajar ya" para que haya "alternativas viables" para la central térmica de As Pontes ante un cierre que ha calificado de "inaceptable".

A preguntas de los periodistas, ha calificado como un "jarro de agua fría" para As Pontes y para Galicia la decisión de Endesa, de la que ha dicho que "no puede pretender exprimir los recursos económicos que tiene Galicia y luego de un día para otro dejar tirada a toda una comarca".

Ante una decisión "inaceptable", ha manifestado también que "ni Xunta ni Gobierno central pueden seguir bailando al son que marca esta empresa". "No se puede aceptar el cierre mientras no haya alternativas viables".

Por otra parte, ha asegurado que "esto no es una transición energética". "Es una reconversión industrial que no podemos aceptar" y de la que ha dicho que se hace "con la complicidad de PP y PSOE". "Ya está bien de que Galicia sea la pagadora en todos los procesos de cambio, no podemos permitir este expolio del país", ha apostillado.