El BNG de Vigo afea el "juego irresponsable" de Xunta y Ayuntamiento con la presa de Eiras y el suministro de agua

VIGO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo ha denunciado este martes el "esperpento" de Xunta y gobierno municipal sobre la situación del embalse de Eiras y el mal estado de dos de las cuatro válvulas que permiten el suministro de agua a más de 400.000 personas de varios ayuntamientos y, tras exigir que dejen de "jugar irresponsablemente" con esta cuestión, ha urgido cooperación entre ambas administraciones para solventar el problema.

En un comunicado, el portavoz municipal nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha ironizado con la polémica entre las dos administraciones, que "parece guionizada por Groucho Marx" y que sirve "para alimentar un conflicto que tiene más de partidista que de institucional".

Para Pérez Igrexas es "delirante" que Ayuntamiento y Xunta hayan convertido un problema técnico y serio en una "telenovela cutre", con "cruces de declaraciones, mensajes alarmistas y reproces y peticiones de dimisión", y ha urgido "cooperación leal" entre ambos para solventar la situación, que afecta algo "demasiado importante", como es el abastecimiento de agua.

Además, ha anunciado que el BNG reclamará a Augas de Galicia y al Ayuntamiento una auditoría integral del estado del embalse de Eiras para contar con un diagnóstico "completo y riguroso" y garantizar el correcto mantenimiento y operatividad de esa infraestructura crítica.