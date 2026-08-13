El BNG de Vigo exige al Ayuntamiento que resuelva antes del inicio de curso las becas comedor

VIGO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo ha exigido al Ayuntamiento que agilice la resolución de las becas de comedor escolar antes del inicio de curso para garantizar que todo el alumnado que necesita este servicio pueda acudir desde el primer día.

En un comunicado, el portavoz del Bloque, Xabier Pérez Igrexas, ha reclamado al gobierno local que resuelva antes del 9 de septiembre las solicitudes presentadas, con el objetivo de que cerca de 4.000 familias sepan con antelación si son o no beneficiarias.

Igrexas ha valorado que, tras años de insistencia, el Ayuntamiento adelantase el periodo de solicitud, iniciado el pasado 1 de abril hasta el 4 de mayo. Por ello, considera que cuatro meses debería ser "tiempo más que suficiente" para comprobar la documentación y resolver las ayudas.

"Unas 4.000 familias no pueden empezar el curso con la incertidumbre de no saber si van a contar o no con una ayuda que en muchos hogares es indispensable para permitir que los niños puedan acudir al comedor", ha advertido el nacionalista.