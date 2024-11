El BNG vota en contra de Von der Layen y de la nueva Comisión por "estar en contra de los intereses" gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha votado en contra la nueva Comisión Europea y de su presidenta Ursula Von der Leyen al considerar que "está en contra de los intereses de los sectores productivos gallegos".

"Es la señora de la guerra, que no tuvo ninguna palabra de condena al genocidio que Israel está cometiendo en Gaza. Es la señora responsable del austericidio, de políticas que van en contra de los intereses de las clases populares, y por eso en el BNG tenemos claro que no vamos a apoyar una Comisión que está en contra de los intereses gallegos. No con nuestro voto", ha señalado Ana Miranda en declaraciones difundidas a los medios.

La europarlamentaria ha votado la constitución de la nueva Comisión Europea y que resultó aprobada con 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones.

En un comunicado, además, Ana Miranda ha destacado su participación en las audiencias del Parlamento europeo correspondientes a la elección de los nuevos comisarios y comisarias de la Comisión Europea para el periodo 2024-2027 que afectan de forma decisiva a Galicia.

En su turno de intervención en las distintas comparecencias, la europarlamentaria ha destacado que formuló cuestiones que afectan directamente a Galicia, desde los sectores productivos como la pesca y la agricultura, a la urgencia de crear un fondo europeo de vivienda pública o la necesidad de paralizar proyectos como Altri, así como la pertinencia de los fondos lleguen de forma adecuada para dar soluciones a las necesidades de infraestructuras y problemas sociales del país.

Entre otras, Miranda ha participado en la comparecencia de la vicepresidenta Teresa Ribera, a quien le ha entregado un informe sobre Altri y una carta solicitando que reciba a los colectivos que se oponen a su instalación en Palas de Rei.