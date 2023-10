Bomberos comarcales constatan "voluntad" de secundar la huelga, pero ni el jueves ni este viernes ha habido seguimiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la mesa intersindical de bomberos de Galicia ha constatado la "voluntad" de secundar la huelga de los en torno a 500 profesionales que desarrollan esta actividad en parques comarcales de la comunidad, si bien ni el jueves ni este viernes ha habido seguimiento.

El miércoles a última hora, después de una larga asamblea, los bomberos comarcales gallegos, en huelga desde el pasado junio, acordaron que a partir de ahora será decisión de cada trabajador la de secundar o no el paro --hasta ahora habían optado por no seguirla y solamente rechazaban realizar tareas voluntarias--.

"Si solo con no hacer horas extra, se notaba, ahora va a ser peor", ha advertido Moldes, en declaraciones a Europa Press, en las que subraya que el colectivo es "el primero" y "el más implicado" en que el servicio "se preste correctamente", y responsabiliza a la clase política.

El portavoz de la mesa intersindical resalta que durante el mes de agosto intentaron reunirse con las autoridades y "a mediados de octubre demuestran que no tienen interés y les da igual tener parques cerrados". "Son ellos los que cierran parques y no se quieren sentar, nosotros no somos responsables del cierre de ninguno de los parques", incide.

MOVILIZACIONES

En la asamblea, los bomberos pactaron también un calendario de movilizaciones que empezará el 20 de octubre con una concentración frente a la Diputación de Pontevedra; seguirá el 23 ante la de Ourense, el 27 en la de A Coruña y el 31 ante la de Lugo.

Habrá también una manifestación el 17 de noviembre frente a la Xunta. Al respecto, los bomberos gallegos acordaron que sea "a nivel estatal, tratando de contactar con sindicatos, plataformas y asociaciones profesionales de toda España para trasladarles la situación en que se encuentra el conflicto" en Galicia y demandar "el mayor apoyo y asistencia posible".